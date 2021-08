Kirchhorst

Die 200 Gäste des Hoffests der Regions-FDP müssen Geduld beweisen: Vor dem Eingang zum Hof der Familie Rautenkranz warten sie in einer langen Schlange auf ihren Einlass. Der Zeitplan verzögert sich um 45 Minuten. Grund ist die aufwändige Erfassung der Kontaktdaten und die Überprüfung des Corona-Status gemäß der just in Kraft getretenen 3G-Regel.

Doch die lange Wartezeit führt auch zu neuen Kontakten. „Dieser freundliche junge Mann hat mir die Funktionsweise meiner Luca-App erklärt“, sagt die 85-jährige Sigrid Jakob dankbar mit Blick auf Niklas Gebhardt. Der 23-jährige Ledeburger, erst seit einigen Monaten FDP-Mitglied, freut sich darüber, helfen zu können und gleichzeitig eine Parteifreundin kennenzulernen.

Austausch bei Bratwurst und Salat

Zahlreiche politische Bekannte trafen sich auf dem 600 Quadratmeter großen Gelände und tauschten sich bei Bratwurst und Salat miteinander aus. Unter den Gästen waren auch die Bundestagsabgeordnete Ulla Ihnen, FDP-Landesvorsitzender Stefan Birkner, Landtagsabgeordneter Lars Alt sowie der Ehrenvorsitzende Dieter Lüddecke. „Sogar einige lokale SPD-Politiker sind hier, zum Beispiel Philipp Neessen“, stellte Christiane Hinze, Isernhagener Ratsfrau und Vorsitzende der FDP-Regionsfraktion, erfreut fest.

Gespannt verfolgten die Gäste den Vortrag des FDP-Spitzenkandidaten für den Bundestag, Christian Dürr. Er thematisierte die Flutkatastrophe, den Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan sowie die Pläne der Partei zur Digitalisierung.

Von Gabriele Gerner