Isernhagen

Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? Die Jugendpflege der Gemeinde Isernhagen hat noch freie Plätze bei der nächsten Jugendleiterausbildung. Anmelden kann sich dazu, wer mindestens 16 Jahre alt ist. Der Kurs findet an insgesamt drei Wochenenden in Isernhagen statt: vom 8. bis 9. und 22. bis 23. Februar sowie vom 7. bis 8. März. In einem Mix aus Theorie und Praxis lernen die Teilnehmer alles, was Gruppenleiter in Vereinen und Verbänden wissen müssen.

Neben viel Action, Bewegung und Spaß gibt es Wissenswertes zu Aufsichtspflicht, Recht und Haftung, Sport- und Spielpraxis, zur Planung und Durchführung von Freizeitgestaltungen, zur Gruppenpädagogik und rund um das Thema Jugend. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro. Darin enthalten sind die Arbeitsmaterialien und die Verpflegung. Anmeldungen sind online unter www.unser-ferienprogramm.de/isernhagen sowie schriftlich bei der Jugendpflege Isernhagen, Bothfelder Straße 29, möglich. Anmeldeschluss ist am Freitag, 31. Januar.

Von Sandra Köhler