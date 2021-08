Altwarmbüchen

Sonnabendnachmittag gegen 16.30 Uhr an der Jacobibühne des Kulturtresen vor der Heinrich-Heller-Schule in Altwarmbüchen. Farbenfroh gekleidete Männer schleppen Trommeln, Tuba und andere Instrumente heran. Ankunft Brazzo Brazzone, Band des Abends. Bandleader Daniel Zeynoun stutzt, dann lächelt er und geht auf Veranstaltungstechniker Chris zu. „Hallo, na, wie geht’s?“ Man kennt sich. Bereits mehrere Male hat der Mann für den guten Ton mit der Crossover-Brass-Band zusammengearbeitet. Und beide, Musiker und Techniker, verbindet nun auch die Freude, trotz anhaltender Pandemie endlich wieder ihrer Tätigkeit nachgehen zu können.

„Der Job macht Spaß, weil man oft mit vielen entspannten Leuten zusammenarbeitet“, sagt der 36-Jährige. Früher hat er selbst Musik gemacht. Da war der Sprung auf die andere Seite, zur Ton- und Lichttechnik nicht so weit. Zumal die erste Ausbildung zum Metallbauer sich dann doch nicht als Traumberuf erwies. „Ich habe sie zwar zu Ende gemacht, wollte dann aber was anderes machen.“ Und so landete er um das Jahr 2006 bei der Veranstaltungstechnik. Zuerst als Hilfskraft bei wechselnden Firmen. „Ich habe bei den Kabeln angefangen und mich dann langsam hochgearbeitet“, sagt Chris schmunzelnd. Doch irgendwann wollte er mehr. „Eine feste Anstellung in einem Haus bekommst du so nicht.“

Wie bekommt man das Mikrofon an der Tuba befestigt? Mit gemeinsamem Bemühen der Musiker von Brazzo Brazzone und Veranstaltungstechniker Chris gelingt es schließlich. Quelle: Sandra Köhler

Mitten in der Ausbildung kam Corona

Also entschloss er sich, die dreieinhalbjährige Ausbildung zum Veranstaltungstechniker noch einmal von der Pike auf zu machen. Die begann er in einer Kommune in der Region Hannover. Nach zwei Jahren hatte er das Ziel fest vor Augen – dann kam Corona. Und damit war zwar nicht Schluss mit der Ausbildung, aber mit dem Betreuen von Konzerten und Bands. „Es gab zwar politische Sitzungen, die aus dem Ratssaal übertragen wurden. Aber das ist etwas anderes“, sagt der Techniker: „Da baust du die Mikrofone auf, schaltest sie an. Und das war es im Großen und Ganzen auch.“

Das ist bei diesem Konzert beim Festival des Vereins Kulturtresen anders. Bereits bevor Zeynaun und seine Bandkollegen auftauchen, gibt es viel zu tun. Mikrofone müssen auf der Bühne aufgebaut und gecheckt werden, gleiches gilt für die Lichttechnik. Die Feinabstimmung erfolgt dann zusammen mit den Musikern. Denn Größe, Mikrofonstellung und viele andere Komponenten wirken sich auf den Klang aus. Besonders gemein sind Rückkopplungen. Die stören nicht nur, sondern tun beim Tragen der In-Ear-Mikrofone in den Ohren weh. Doch bevor es ans Mischpult und die Regler geht, muss erstmal irgendwie ein Mikrofon in der Tuba befestigt werden. Mit Gewebeband funktioniert es schließlich. Nach dem Verkabeln ist auch diese Herausforderung gemeistert.

Veranstaltungstechniker Chris (rechts) hilft dem Drummer von Brazzo Brazzone beim Anschluss des Mikrofons. Quelle: Sandra Köhler

Ehrenamt statt Traumberuf

Fast ein Jahr lang hat Chris auf solche Einsätze verzichten müssen. Denn wegen der Pandemie lag die Kulturbranche brach; die meisten Musiker und Veranstaltungstechniker hatten entsprechend wenig Einnahmen. „Die Hilfen am Anfang waren dabei ein echter Schlag ins Gesicht der Betroffenen“, sagt er. „Als Tontechniker habe ich keine großen Betriebsausgaben. Da nehme ich meine Kopfhörer und gehe zum Auftrag.“

Mit der erhofften Festanstellung in dem nun auch offiziell gelernte Beruf hat es bisher nicht geklappt. Noch zu unsicher sind die Aussichten, die Branche muss sich erst erholen. Sein Geld verdient Chris aktuell in einem anderen Job. Um seiner Leidenschaft nachzugehen, hilft er beim Kulturtresen ehrenamtlich. Kreativ sein, den Klang ein Stück weit mitprägen und das Beste herausholen: Darum geht es ihm. Besonders schön, wenn man das auch noch bei einer eigenen Lieblingsband tun darf. „Ich durfte schon für die dänische Blues-Band Thorbjørn Risager den Ton machen. Und weil ich die zu Hause auch selbst viel höre, war das natürlich etwas ganz Besonderes“, sagt er.

