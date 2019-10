Altwarmbüchen

Der größte Wunsch der Organisatoren ist in Erfüllung gegangen: Es hatte nicht geregnet. 291 Läufer und Walker zwischen fünf und 83 Jahren sind am Sonnabend beim Volkslauf rund um den Altwarmbüchener See an den Start gegangen. „Das sind 40 mehr als im vergangenen Jahr“, stellte Hartmut Fischer, Organisator und Leiter der TuS-Leichtathletikabteilung erfreut fest. Bei der 18. Auflage gab es am Sonnabend noch 50 Nachmeldungen auf den letzten Drücker. Aber vor allem ist der Lauf ein Fest für die Sportler und ihre Familien.

Beim Volkslauf herrscht familiäre Atmosphäre

Start und Ziel befanden sich direkt am Altwarmbüchener See vor dem Klubhaus des Wassersportvereins. Dort herrschte zwar viel Trubel, wie auch in den Jahren zuvor, aber die Atmosphäre beim Volkslauf war familiär: Eltern, Geschwister und Großeltern feuerten lautstark am Rande der Laufstrecke die kleinen und großen Läufer an.

Sportbegeisterte Familie

Überhaupt war der Volkslauf ein Familienereignis: nicht zuletzt auch wegen der Jesche-Runners aus Burgdorf. Gleich zu fünft trat die Familie an und brachte mit dem fünfjährigen Anton auch den jüngsten Läufer an den Start. Zum ersten Mal lief der Steppke über die 1,6 Kilometer lange Distanz. „Das war nicht anstrengend“, sagte er nach dem Lauf. Seine Geschwister Bruno-Emil (8) und Marlene (9) liefen in unterschiedlichen Rennen wie auch die Eltern Karsten und Sylvia. Nur der zweijährige Hektor musste das Geschehen vom Rand der Laufstrecke verfolgen. „Wir laufen alle gern, und es macht uns Spaß“, sagte der 39-jährige Vater.

Mit 83 Jahren lief auch Hartmut Pelikan mit. „Der Mann vom Mühlenberger SV ist schon seit 15 Jahren dabei“, sagte der Organisator. Er sei ein treuer Teilnehmer. Wenn er mal ein Rennen ausgesetzt habe, dann sei es viel.

Laufen ist Freizeitbeschäftigung

Weil sie ebenfalls viel Freude am Laufen haben, kam Kati Schulz mit Tochter Finja (8) und Sohn Bjarne (6) eigens für den Volkslauf in Altwarmbüchen aus Elze bei Uetze angefahren. „Für uns ist es eine tolle Freizeitbeschäftigung“, sagte die 36-Jährige. Ihre Kinder und sie gehören keinem Verein an. Gleichwohl würden sie, wenn Zeit da sei, gern in der Natur laufen.

20 Helfer sorgen für reibungslosen Verlauf

Und damit die insgesamt sechs Läufe um den Altwarmbüchener See auch gut über die Bühne gebracht werden konnten, sorgten 20 Helfer der TuS-Leichtathletikabteilung dafür, dass die Sportveranstaltung reibungslos verlief. „Wir sind bereits ein eingespieltes Team“, sagte Abteilungschef Hartmut Fischer. Jeder kenne nach 18 Jahren seine Aufgabe und wisse, was er zu tun habe.

Etwa Patrick von Amsberg und Björn Schrämmer: Sie registrierten die angemeldeten Läufer sowie Walker und gaben den Sportlern die Laufnummern heraus. Eine Etage höher im Klubhaus des Wassersportvereins sorgten Brigitta Hafke, Katja Bewer, Katja Liebmann und Gabi David für die Stärkung der Läufer und Besucher: 20 Kuchen, jeweils vier Bleche Zucker- und Streuselkuchen, 60 halbe belegte Brötchen und 70 Würstchen tischten sie auf, Henning Seefisch schenkte 30 Liter heißen Zitronentee aus.

Leichtathletik-Chef startet Rennen mit Holzklappe

Die Versorgung gehört ebenso zu den Aufgaben wie die Arbeit an der Laufstrecke. Zeiten nehmen, die Läufer der Reihenfolge nach dokumentieren und deren Laufzeit exakt erfassen: Das war der Job am Sonnabend von Astrid und Oliver Maschke sowie Jan-Peter Kollmetz. Ebenfalls an Start und Ziel moderierte Spartenleiter Hartmut Fischer die Rennen und gab für alle sechs Läufe die Startzeichen – bei den Kindern mit einer Holzklappe. Beim Hauptlauf über drei Runden rund um den See gab Fischer das Startzeichen mit einer Schreckschuss-Pistole ab.

Auch wenn die TuS-Leichtathletik in diesem Jahr 40 Teilnehmer mehr verzeichnete, „blieb die Veranstaltung für uns handhabbar“, sagte Fischer. Es gebe auch Volksläufe mit bis zu 600 Läufern: „Das ist nicht unser Ziel.“ Bei uns solle es familiär bleiben – und das ohne Hektik. „Und das ist uns gelungen“, bilanzierte der Spartenleiter.

