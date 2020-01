Altwarmbüchen

Vier Menschen hat eine 18 Monate alte Dobermann-Hündin am Mittwochnachmittag angefallen und mit Bissen verletzt: Die Polizei ermittelt nun gegen die 65 Jahre alte Halterin aus Altwarmbüchen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Die Besitzerin war mit dem Tier gegen 16.45 Uhr auf dem Helleweg in Altwarmbüchen unterwegs, als ihr auf dem Feldweg in Höhe des Schulzentrums zwei Joggerinnen entgegenkamen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei riss sich die angeleinte Hündin los, rannte auf die 55 und 57 Jahre alten Frauen zu und biss sie unvermittelt in die Wade. Noch in dieser Situation näherten sich eine 49-jährige Spaziergängerin mit einem 34 Jahre alten Begleiter. Als der Dobermann sie bemerkte, ließ er von den Frauen ab und attackierte das Duo – beide erlitten ebenfalls Bissverletzungen an der Wade. Wegen dieser Verletzungen suchten die Opfer noch am Mittwoch ein Krankenhaus auf, um sich medizinisch behandeln zu lassen.

49-jähriges Opfer kann Notruf absetzen

Die Halterin konnte die Hündin anleinen und wieder unter Kontrolle bringen, wie ein Polizeisprecher sagte. Seinen Angaben zufolge konnte das 49-jährige Opfer die Polizei mit einem Notruf alarmieren. Gleich mehrere Streifenwagen eilten zum Einsatzort: „Die erste Aussage war, dass ein Hund um sich beißt, deshalb rückten viele Einsatzkräfte aus“, sagte der Polizeisprecher und fügte hinzu, die Halterin sei vor Ort gewesen. Die Hündin habe noch beim Eintreffen der Beamten einen angespannten Eindruck gemacht.

Die Beamten leiteten gegen die Altwarmbüchenerin ein Ermittlungsverfahren ein, sie konnte ihr Tier noch am Abend mit nach Hause nehmen. Unterdessen kümmert sich das Veterinäramt der Region Hannover um den Dobermann, wie eine Sprecherin der Behörde auf Anfrage bestätigte.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr aus der Gemeinde Isernhagen lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark