Trotz Dauerregens haben es sich 41 Golfer nicht nehmen lassen, am Benefiz-Turnier zu Gunsten der Bürgerstiftung Isernhagen teilzunehmen. Insgesamt kamen dabei am Sonntag 11.000 Euro für zwei Naturschutzprojekte der Stiftung zusammen. Doch das Geld kam nicht nur von den golfenden Teilnehmern.

Pünktlich um 10 Uhr starteten die Golfer auf dem Platz des Golfclubs Isernhagen mit einem Kanonenstart in das mittlerweile 14. Turnier. „Das bedeutet, dass alle gleichzeitig von den verschiedenen Abschlagpunkten starten“, erläuterte Clubmanager Christopher Bielke. Doch dieses Mal waren nicht alle Startpunkte besetzt: „Viele Golfer hatten vorher abgesagt.“ Andere wiederum hätten nach dem Leitsatz gehandelt, dass es kein schlechtes Wetter gebe, sondern nur falsche Kleidung. „Einige Golfer hatten auch trotz ihrer Absage den Beitrag für das Turnier gezahlt, um den guten Zweck zu unterstützen“, so Bielke. Und so absolvierten letztendlich 41 Sportler mit Regenjacken und Schirmen ausgestattet die komplette 18-Loch-Runde.

Isernhagen soll ein Storchennest bekommen

Am Ende zeigte das Ergebnis, dass sich der Einsatz auch bei Regen gelohnt hatte: Insgesamt kamen 11.000 Euro für zwei Naturschutzprojekte der Stiftung zusammen. Ein Teil des Geldes soll in den Bau eines neuen Storchennest investiert werden. Dieses Projekt hat die Umweltbeauftragte der Gemeinde Isernhagen, Elke Freytag, projektiert und dafür dringend Finanzierungspartner gesucht.

Trotz Regen gut gelaunt: Dr. Thomas Stock und Andreas Kellner starten von der Bahn eins beim Golf-Benefizturnier für die Bürgerstiftung Isernhagen. Quelle: Lisa Otto

Mit den eingenommenen Spenden sollen zudem noch zehn „Bienen-Koffer“ angeschafft werden. Diese möchte die Bürgerstiftung den Schulen und Kindergärten der Gemeinde zur Verfügung stellen. Der Inhalt der Koffer soll dabei helfen, die Kinder und Jugendlichen für die Bedeutung von Bienen für das Ökosystem zu sensibilisieren.

15. Auflage des Benefiz-Gofturniers ist bereits geplant

Es traf sich in diesem Zusammenhang, dass der Hauptsponsor in diesem Jahr die Firma Doc Bee war. Der Anbieter für IT-Servicemanagement-Lösungen trägt passenderweise eine Biene im Logo. Aber auch weitere Unternehmen und Einzelpersonen aus der Gemeinde förderten das Bemühen des Organisationsteams um Andreas Kellner und Thomas Stock mit stattlichen Beträgen. Nur dadurch konnte der Bürgerstiftung Isernhagen am Ende eine so hohe Summe zur Verfügung gestellt werden. „Sie haben sich richtig ins Zeug gelegt, um so viele Sponsoren wie möglich zu gewinnen“, lobte Clubmanager Bielke.

Nach Abschluss des Turniers mit einem gemeinsamen Essen im Golfclub geht es für das Organisationsteam gleich wieder an die Arbeit. Die Mitglieder haben angekündigt, auch die 15. Auflage des Benefizturniers auf die Beine zu stellen. Dabei hoffen sie wieder auf starke Unterstützung – sowohl in finanzieller Hinsicht als auch für die Teilnahme am Turnier, das sich inzwischen als fester Bestandteil des Golf-Kalenders etabliert hat.

