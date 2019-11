Altwarmbüchen

Jeanett Osten und ihr Mann sind unter den ersten Besuchern, die am Sonntagnachmittag mit gefüllten Kuchentabletts die Begegnungsstätte Altwarmbüchen verlassen. „Wir haben gleich Besuch von 14 Freunden, die sich auf Kaffee und Kuchen freuen. Dafür haben wir viele verschiedene Torten und Kuchen gekauft – einmal queerbeet“, sagt die Altwarmbüchenerin. „Auch Kekse und Eierlikör-Hörnchen haben wir mitgenommen.“ Dass die Backwaren äußerst lecker sein werden, daran hat sie keinen Zweifel. „Wir kaufen hier jedes Jahr ein“, sagt sie, und auch ihr Mann nickt.

Wie beliebt und bekannt der Kuchen- und Tortenverkauf in der Begegnungsstätte Altwarmbüchen zugunsten des Kinderhospiz Löwenherz in Syke ist, zeigt sich in den langen Schlangen im Eingangsbereich, die in der ersten Stunde des Verkaufs sogar noch länger werden. Fast alle Besucher des Benefizkaffees haben große Plastikbehälter mitgebracht, in die sie die Tortenstücke legen lassen, um sie nach Hause zu transportieren. So auch Heike Hermsdorf mit ihrem Mann Jörg und den Schwiegereltern Herbert und Uschi. „Wir genießen die leckeren Stücke gleich im Familienkreis“, sagt Uschi Hermsdorf.

Vielleicht ein Kuchen-Probier-Set beim nächsten Mal?

Manche Besucher genießen auch ein gutes Stück Torte mit einer Tasse Kaffee gleich in der Begegnungsstätte. „Die Schwarzwälder Kirschtorte ist super“, sagt eine ältere Dame. „Nicht zu süß.“ „Gibt es im nächsten Jahr auch mal ein Probier-Set mit verschiedenen Mini-Tortenstücken, sodass man auch mal mehrere Sorten probieren kann?“, fragt Hannelore Wilkening vom Kinderhospiz Löwenherz. Benefizkaffee-Organisatorin Anette Shiphouwer lacht und antwortet: „Das ist gar keine so schlechte Idee. Darüber denke ich mal nach.“

14 Ehrenamtliche haben tagelang Torten, Kekse und Kuchen gebacken, 13 Helferinnen sind am Sonntag mit beim Verkauf der Süßwaren dabei. „Wir stehen hier so lange, bis die Kuchen alle sind“, sagt Kassiererin Angelika Boose. Ob das nicht zu anstrengend sei? „Nein, das machen wir gerne“, antwortet die Ehrenamtliche. „Wir machen das alle mit voller Überzeugung, denn wir wissen ja, wem es zugutekommt“, ergänzt ihre Mitstreiterin Christel Weidner. „Bei den Besuchen im Kinderhospiz sehe ich ja, wie sehr die Eltern der betroffenen Kinder die Spenden brauchen.“

