Altwarmbüchen

Wenn sich vor der Begegnungsstätte eine Warteschlange voll mit Tupperdosen bepackter Menschen bildet und sich drinnen hinter den sorgsam dekorierten Torten und Kuchen die Frauen auf ihre Plätze begeben, dann ist wieder Benefizkaffee. Pünktlich um 13 Uhr fiel am Sonntag der Startschuss zur 31. Ausgabe der Tortenschlacht für den guten Zweck. Rund 1867 Euro sammelte das Team vom Benefizkaffee damit für das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz in Syke.

„Die Erste war schon um halb eins hier“, sagte Organisatorin Anette Schipouwer. Doch auch nach der Öffnung des Kaffees löste sich die Schlange erst einmal nicht auf. Während die Alufolie beim Verpacken der Kuchenstücke knisterte, schoben sich die Gäste nach und nach im Einbahnstraßenverfahren an der Kuchentheke vorbei. Corona machte zwar nur einen Außerhausverkauf mit 3G-Regel möglich, der Nachfrage tat das aber offenbar keinen Abbruch.

Coronabedingt als Einbahnstraße: Das Benefizkaffee fand nur als Außerhausverkauf statt. Quelle: Alina Stillahn

Tortenliebhaber kommen auch von außerhalb

Tortenklassiker und Neukreationen zogen dabei längst nicht mehr nur die Altwarmbüchener an. Eberhard Cherek etwa war aus Bothfeld angereist und ergatterte für sich und seine Ehefrau Himbeer-Nuss- und Schwarzwälder-Kirsch-Torte. Wie oft er schon da war? Er schüttelte den Kopf. Das siebte Mal müsse es schon sein, sagte er.

Dabei war das, was so locker, leicht und cremig-süß anmutete, viel Arbeit. Vier bis fünf Wochen Vorlauf brauche es für die Organisation des Benefizkaffee, sagte Schipouwer. Und dann müssten die teils aufwendigen Kreationen auch noch gebacken werden. Dabei werde alles, was eingenommen wird, auch gespendet. „Wir spenden die Torten“, sagte Schipouwer. Doch auch der Einkauf brachte in diesem Jahr ungeahnte Schwierigkeiten mit sich. „Das Problem war, Mehl zu bekommen.“ Eine der Frauen habe gleich vier Supermärkte abgeklappert.

Im Nu sind viele Stücke Torte verkauft. Quelle: Alina Stillahn

Kuchen ist ausverkauft

Immerhin: Für 25 Torten hat es laut Schipouwer gereicht, hinzu kamen 54 Kekspäckchen. „Letztes Mal hatten wir zu wenig“, sagte sie. Bereits um halb drei war das Büfett nur noch spärlich gefüllt, ganze 20 Stück Torte zählte die Organisatorin noch. Dann legten die Frauen mit zwei frisch gebackenen Kuchen noch einmal nach. Am Nachmittag blieb ihnen nur noch der Abbau. Alles ausverkauft. Im November soll es wieder einen Tortenverkauf geben.