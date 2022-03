Isernhagen

Es gibt wohl wenige, die mit ihr hätten den Job tauschen wollen: Seit fast 20 Jahren war Cornelia Holderith im Isernhagener Rathaus erste Ansprechpartnerin für jeden, der etwas zu meckern hatte. Ideen- und Beschwerdemanagement nennt das die Gemeinde. Aber es braucht wohl nicht viel Fantasie, um zu ahnen, dass der Anteil der Ideen minimal war. „Vor allem Müll und kaputte Geh- und Radwege waren immer wieder Thema“, erzählt die 62-Jährige, die am Donnerstag ihren letzten Arbeitstag im Rathaus hat. Nein, ihr Job ist nicht der Grund, warum sie aufhört – Holderith geht in den Ruhestand.

Gute Laune und die Motivation, sich zu kümmern

Wer ihre Nummer schon gewählt hat, der weiß: Die gute Laune lag ihr immer in der Stimme. Wie man das schafft, obwohl auf der anderen Seite jemand seinem Ärger Luft macht? „Es bringt nichts, wenn ich mich auch noch ärgere“, sagt Holderith. „Ich habe lieber versucht, dem anderen das Gefühl zu geben, dass sich jetzt jemand um sein Problem kümmert – nämlich ich.“ Und das tat sie. Ein kurzer Draht in alle Ämter und jede Menge Empathie halfen dabei. Zudem kannte Holderith mit der Zeit jede Straße, jeden Busch in der Gemeinde.

Und wenn die Beschwerde doch einmal nicht nachvollziehbar war, dann hielt es die Neuwarmbüchenerin pragmatisch. „Ich bin nach Feierabend einfach hingefahren und habe mir die Stelle angeschaut“, sagt sie. Und wenn man vor Ort war, dann konnte man manchmal noch etwas pragmatischer helfen. „Ich habe abends schon Sticker von Straßenlaternen abgepult“, sagt Holderith, als wäre es selbstverständlich. Das sei ganz schnell gegangen – dafür hätte sie nun nicht extra das Bauhofteam losschicken müssen.

Immer mehr Beschwerden erreichen das Rathaus

Generell hätten sich das Beschwerdeverhalten in Isernhagen aber verändert in den vergangenen Jahren. „Heutzutage wird sich schneller beschwert“, bilanziert Holderith. Ob per Telefon, E-Mail oder nun über die Mängel-App Meldoo – unter 100 Beschwerden pro Monat geht es selten. „Im Sommer ist es das Grün, im Winter ist es der Schnee“, sagt sie und lacht. Und Hundekot – das Thema sei aktueller denn je in Isernhagen. Ernst nimmt sie jede Beschwerde. „Es zeigt, dass es an manchen Stellen hakt und dann ist es richtig, wenn Menschen hier anrufen.“ Kein Grund also, die gute Laune zu verlieren – zumindest nur ganz selten. „Wenn mich jemand beschimpft und beleidigt hat, dann habe ich mal aufgelegt“, erinnert sie sich fast entschuldigend. Von vorgefertigten Antworten hielt sie derweil nie etwas. „Da habe ich schon immer etwas Persönliches formuliert, wenn sich schon jemand die Mühe macht, sich zu melden.“

Und gab es auch einmal eine Idee am Telefon? Oh ja – und auf die Umsetzung ist die 62-Jährige stolz. Die Beleuchtung der Bushaltestelle am Kirchhorster See schreibt sich Holderith selbst auf die Fahnen – immerhin hat sie mehrere Jahre auf verschiedenen Ebenen Druck gemacht. „Da konnte man als Frau abends kaum sicher warten“, erinnert sie sich. „Ich freue mich heute noch, wenn ich da vorbeikomme.“

Vom Vorzimmer-Terminmanagement bis hin zur Homepage

Ideen und Beschwerden – es klingt nach einer Vollzeitaufgabe. Das war es jedoch nie. Denn Cornelia Holderith war nach ihrem Start vor 32 Jahren bei der Gemeinde erst als Heimschreibkraft, dann im Hauptamt und letztlich seit fast 20 Jahren im Vorzimmer tätig. „Vorzimmer ist ein ganz alter Begriff“, überlegt die gelernte Rechtsanwalts- und Notargehilfin kritisch. Die Terminkoordination vom Ersten Gemeinderat Frank Niemeier und seiner Nachfolgerin Nicole Jürgensen sei ihre Aufgabe gewesen. Aber nicht nur das: Ehrungen lagen ihr nicht weniger am Herzen. Sie recherchierte Biografien, kümmerte sich um Urkunden und Orden.

Hinzukam das Goldene Buch der Gemeinde – und nicht zuletzt die Betreuung der Internetseite. Als 2002 die Gemeinde erstmals online ging, drückte Frank Niemeier damals auf einer Messe symbolisch den Knopf – „das war ein Stress die Wochen davor“, erinnert sich Holderith und schüttelt mit dem Kopf. Per Knopf online gehen – welch andere Zeiten das doch waren.

Und wie geht es für sie jetzt weiter? „Erst einmal mache ich eine Pause, um mich runterzufahren“, sagt die 62-Jährige, die im Rathaus nicht zuletzt für ihre Leidenschaft für hohe Schuhe bekannt war. Der Garten rufe, ihr Mann sei schon seit einem Jahr in Rente. Und dann würde sie gern einen Besuchsdienst im Krankenhaus anbieten. Ein guter Platz für ihre Herzlichkeit. Und Beschwerden sind bei dieser neuen Aufgabe dann wohl auch nicht zu erwarten.

Von Carina Bahl