Ein Krippenkind in der AWO-Kita in Isernhagen-Altwarmbüchen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die direkten Kontaktpersonen stehen unter Quarantäne, ihre Testergebnisse stehen noch aus. Die Einrichtung bleibt dennoch geöffnet. Insgesamt sind dem Gesundheitsamt vier Corona-Fälle in Kitas in der Region bekannt.