Isernhagen

Kaum Bewerber, keine Schulpraktikanten – derzeit tun sich viele Isernhagener Firmen schwer, Azubis zu finden. Manche Stelle bleibt unbesetzt. Das war zwar auch schon vor der Pandemie schwierig, aber die Corona-Krise hat die Suche nach geeignetem Personal noch verschärft. Denn im harten Lockdown fallen altbewährte Wege wie beispielsweise Berufsmessen aus.

Kaum Anfragen in Betrieben

Kleine Unternehmen müssen nun deshalb neue Möglichkeiten für sich ausloten. Doch einfach sei das nicht, wie Malermeister Yezid Gencho weiß. Gencho führt den AWB Malerfachbetrieb in Altwarmbüchen. „Vorher haben sich die Leute von selbst bei uns gemeldet“, sagt er. „Jeden Monat waren es zwei oder drei Bewerber.“ Seit der Pandemie erreichten den Inhaber allerdings so gut wie keine Anfragen mehr.

Die schnell wechselnde Auftragslage tue dazu ihr Übriges, sagt Gencho. Der 27-Jährige hat 2018 den Familienbetrieb seines Vaters übernommen. Wegen der Pandemie musste der Handwerker Personal abbauen und Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. „Seit Dezember haben wir abgebaut.“ Für die Zeit ab März sind aber neue Aufträge hereingekommen. Dafür brauchen Gencho und seine drei Mitarbeiter nun wieder Verstärkung. Auch zwei Lehrstellen gibt es zu vergeben. AWB ruft deshalb über Facebook aktuell zum Bewerben auf. Unter „Wir suchen Personal“ hat er viele Ausrufezeichen gesetzt. Die Wirkung sei bisher trotzdem verhalten geblieben, sagt Gencho.

Nachwuchs zu finden wird schwieriger

Ähnlich sieht es auch beim Reparaturbetrieb Grote HiFi-Video-TV & Service GmbH aus. Das Unternehmen besteht seit 40 Jahren. Wie es derzeit aussieht? „Darf ich Hochdeutsch reden?“, fragt Büromitarbeiterin Nicole Scheller zurück. „Sehr beschissen.“ Der Betrieb repariert Unterhaltungselektronik, also Radios, Fernseher und Stereoanlagen, restauriert alte Geräte und legt Kabel oder Satellitenschüssel an.

In der Pandemie habe die Arbeit zum Teil sogar zugenommen. „Viele sitzen jetzt zu Hause und merken, dass ihre lange nicht mehr benutzten Geräte nicht mehr funktionstüchtig sind.“ Doch Nachwuchs zu finden sei deutlich schwerer geworden. Seit Februar ist die Lehrstelle als Informationselektroniker für Geräte und Systemtechnik offen. Aber: „Niemand meldet sich mehr im Moment“, sagt Scheller. „Keine Bewerber, keine Schulpraktikanten – einige haben vielleicht wegen Corona Bedenken“, vermutet die 42-Jährige, die seit 2017 im Betrieb ist. Denn vor der Pandemie hatten sich junge Leute immer mal wieder in der Firma vorgestellt.

Viele offene Ausbildungsplätze

Nach Angaben der Handwerkskammer Hannover gibt es laut der Lehrstellenbörse zurzeit rund 600 freie Stellen im gesamten Kammerbezirk, also einschließlich der Landkreise Diepholz, Hameln-Pyrmont, Nienburg und Schaumburg. In der Stadt und Region Hannover sind es etwa 250. Dabei werden am meisten Elektroniker gesucht (66 Stellen in Hannover), gefolgt von Mechanikern für Maschinen (51), Mechatronikern für Kraftfahrzeuge (48), Fachverkäufern von Lebensmitteln (35), Malern und Lackierern (33) sowie Dachdeckern (22).

Doch nicht alle Betriebe trifft die Pandemie gleich hart. Die Isernhagener Firma SKM, die sich um den Strom in Gebäuden kümmert, konnte ihre zwei offenen Lehrstellen auch im Corona-Jahr besetzen. Ein überarbeiteter Internetauftritt hat dabei mitgeholfen, wie Rolf Spremberg, einer der Geschäftsführer, berichtet. Die Idee dazu kam von jüngeren Mitarbeitern. Diese durften das Vorhaben dann auch in die Praxis umsetzen.

Auszubildende über Website gefunden

Die Website stelle jetzt noch mehr in den Mittelpunkt, was die Firma den Bewerberinnen und Bewerbern biete, erläutert der personalverantwortliche Geschäftsführer. Neben einem guten Arbeitsumfeld und Sonderzahlungen werden dort auch Dinge genannt, die auf den ersten Blick überraschen. Dazu zählen nicht nur die Freitag-Würstchen-Runden, in denen jeder „seinen Senf dazugeben“ darf, wie es heißt, sondern auch eigener Sprachunterricht für Auszubildende, die nach Deutschland geflüchtet waren, und andere mit Unterstützungsbedarf in Deutsch.

Chance für Menschen mit Handicap

„Wir geben auch denjenigen eine Chance, die es auf dem Ausbildungsmarkt nicht leicht haben.“ Ob Hauptschüler mit eher schlechtem Abschluss, Geflüchtete mit wenig Sprachkenntnissen oder Menschen mit Handicap – je nach Bedarf und Schwerpunkt können die Azubis extra Unterstützung im Betrieb erhalten. Eine von insgesamt drei Lehrstellen ist darauf ausgerichtet.

Ausbildung ist Chefsache

Es gibt aber auch Angebote der Handwerkskammer für die Chefs. Eine Reihe von kostenfreien Onlineworkshops richtet sich auf höchster Führungsebene an Betriebe. Unter der Überschrift „Ausbildung zur Chefsache machen“ sollen Betriebsinhaber Tipps und Strategien an die Hand bekommen, um Talente zu finden. Die Workshops werden erstaunlich gut angenommen, sagt Pressereferentin Christine Seeger. Rund 50 Betriebe haben sich nach ihren Angaben dafür angemeldet. Mehr Informationen sowie die jeweiligen Termine zu jedem Angebot sind auf www.hwk-hannover.de zu finden.

Und nicht zuletzt: Das bereits bekannte Azubi-Speeddating, bei dem im vergangenen Frühjahr rund 40 Betriebe ihre potenziellen neuen Lehrlinge im Schnellverfahren kennenlernen durften, wird als Onlineangebot für diesen Monat geplant. Mit einem Unterschied: Die Handwerkskammer weist bereits im Vorfeld den Betrieben passende Bewerberinnen und Bewerber zu. Statt einer Onlinevideokonferenz mit allen soll es diesmal also individuelle Termine geben. Beim letzten Mal hat SKM eine der zwei Lehrstellen darüber besetzt. Aktuell ist beim Isernhagener Unternehmen die Stelle mit besonderer Förderung noch offen.

Von Cristina Marina