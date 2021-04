Altwarmbüchen

Zum dritten Mal beteiligen sich die Grundschule und der TuS Altwarmbüchen an der Aktion Bewegungspass der Region Hannover. Regionsweit werden nun wieder 16.000 Pässe verteilt, die Kinder dazu animieren sollen, möglichst aktiv zu sein und ohne Elterntaxi zur Schule zu kommen.

Unterschriften für Weg zur Schule ohne Elterntaxi

Das Prinzip ist einfach: Die kleinen Pässe, die die Grundschüler bekommen, müssen im Zeitraum vom 26. April bis 25. Juni ausgefüllt werden. An jedem Tag, an dem das Kind den Weg zur Schule zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Roller zurücklegt – auf keinen Fall jedoch im Familienauto – dürfen die Eltern eine Unterschrift im Pass vornehmen. Bei 20 Unterschriften in diesem Zeitraum gibt es ein kleines Geschenk. Für die Grundschüler ist das selbst in Corona-Zeiten schaffbar – denn im Gegensatz zu den älteren Schülern sind sie aktuell zumindest jeden zweiten Tag in der Schule.

Stempel für sportliche Aktivitäten

Neben den Unterschriften für den Schulweg ohne Auto können die Schüler noch Stempel für Schwimm- und Sportabzeichen sowie eine Vereinszugehörigkeit sammeln. Wer mindestens zwei Stempel im Bewegungspass hat, nimmt an einer Verlosung für weitere Preise der Sportregion teil. Auch die Klasse kann als Team noch Präsente erhalten.

Die Grundschule Altwarmbüchen hat 385 Bewegungspässe erhalten, teilt der TuS mit – diese sollen nun in der nächsten Woche an die Klassen verteilt werden. Tus-Mitglieder können sich ihren Stempel immer montags von 18 bis 20 Uhr in der TuS-Geschäftsstelle an der Seestraße abholen.

Von Carina Bahl