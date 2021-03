Isernhagen

Mitten in einer Pandemie sich in Bewegung zu halten ist schon eine Herausforderung. Sportvereine mussten schon 2020 über viele Monate ihr Angebot einstellen, im Homeschooling entfiel der Sportunterricht. Dennoch hat es den Bewegungspass der Sportregion gegeben – ausnahmsweise im Herbst, als die Kinder wieder zur Schule gehen durften. Jetzt sind die Sieger geehrt worden, und gleich zwei Grundschülerinnen aus Isernhagen haben Preise bekommen.

Um in die Lostrommel für die Sieger zu kommen, mussten die Schüler mindestens 24-mal mit dem Fahrrad, Roller oder zu Fuß zur Schule fahren. Zudem brauchte es mindestens einen Stempel, der sportliche Aktivitäten in einem Verein oder eine besondere Aktion in der Schule belegte. Ausgezeichnet wurden Lotte von der Albert-Schweizer-Schule in Wunstorf, Leonie von der Friedrich-Dierks-Schule in Isernhagen H.B. sowie Finja von der Grundschule Altwarmbüchen. Für sie alle gab es einen Gutschein für den Zoo Hannover.

Nächster Bewegungspass nach Ostern

So wie die drei Mädchen jetzt auf einen möglichst schnellen Neustart im Zoo Hannover hoffen dürften, hofft die Sportregion, dass sie den nächsten Bewegungspass wie gewohnt zwischen den Oster- und Sommerferien anbieten kann. Dann werden wieder 16.000 Pässe über die Vereine, Schulen und Kindergärten in der Region Hannover verteilt.

Von Carina Bahl