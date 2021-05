Isernhagen

Nach dem Ende der Corona-Zwangspause würden Isernhagens Wirte ihre Außengastronomie lieber gestern als heute aufmachen. Doch die durchwachsene Wetterprognose in Kombination mit der Pflicht, die Vorlage eines Negativtests, der vollständigen Impfung oder einer Genesung zu verlangen, ließen einen Saisonstart zu Pfingsten noch nicht zu. Da sind sich die Gastronomen bei einer Umfrage weitgehend einig. Allein das Heinrichs in F.B. lässt das Tor zu seinem Garten einen kleinen Spalt weit offen.

Schwere Entscheidung gegen Öffnung zu Pfingsten

Alle haben ihre Hygienepläne in der Schublade und ihre Biergärten und Terrassen so weit hergerichtet, dass nur noch die Sonnenschirme aufgeklappt werden müssten. Intensiv ist in den Gastrobetrieben hin und her beraten worden, bevor die schwere Entscheidung meist erst in letzter Minute gegen einen Pfingststart fiel.

Das "Geöffnet" auf dieser Tafel trifft noch nicht für Pfingsten zu. Das Seehaus will am 28. Mai aufmachen. Quelle: Martin Lauber

Das Seehaus am Hufeneisensee öffnet erst am 28. Mai – „falls es nicht Bindfäden regnet“, wie Geschäftsführer Frank Bertram am Mittwoch mitteilt. Er bedaure sehr, dass die Öffnung nicht schon zu Pfingsten klappt. Doch um schwarze Zahlen zu schreiben, brauche man 20, mindestens aber 17 bis 18 Grad, sagt er aus langjähriger Erfahrung. Damit sei über die Feiertage nicht zu rechnen. „Es wäre naiv zu glauben, dass die Leute an den See strömen.“

Einladend wartet "Heinrichs Garten" an der Hauptstraße in der Farster Bauerschaft auf die ersten Gäste. Doch ob er Pfingsten geöffnet wird, ist mit Fragezeichen versehen. Quelle: Martin Lauber

Digitale Speisekarte und Einsatz der Luca-App

Bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 60 Prozent bei Temperaturen um die 15 Grad vermag auch Jan Rudloff vom Restaurant Heinrichs in F.B. keine verbindlichen Zusagen für Pfingsten zu machen. Über die grüne Gartenlandschaft des Restaurants an der Hauptstraße 1 verteilen sich gut 100 Sitzplätze. Bei unerwartetem Sonnenschein lohne es sich nachzuschauen, ob das Gartentor offen- und der hauseigene Eiswagen vor dem Restaurant steht, rät Rudloff. Ausschließen will er das nicht, aber es gebe keine Gewähr. Auf die Corona-Pflichten ist das Heinrichs vorbereitet – von der digitalisierten Speisenkarte bis zur Luca-App.

Philipp Hennies vom Hotel Hennies in Altwarmbüchen wartet lieber noch ab, auch wenn ein Betrieb dieser Größe schon mal besonderen Aufwand betreibe, „um ein Lebenszeichen zu geben“. Gerne hätte man die neue Pergola-Anlage des Hotels, auf der es sogar Heizstrahler gibt, zu Pfingsten freigegeben. Das Hotel hatte sogar das Testen vor Ort durchgerechnet, weil es für die Gäste schwer sei, zu Pfingsten anderweitig einen tagesaktuellen Corona-Negativtest zu erlangen. 5 Euro müssten dafür pro Person berechnet werden. Hinzu käme der Personalaufwand für das Dokumentieren von Hand, weil viele der älteren Gäste sicher noch nicht über die App zum digitalen Einchecken verfügten. Und das alles bei unsicherem Wetter. Also sagte der Familienrat Nein.

Eine neue Pergola gibt es im Außenbereich des Hotels Hennies in Altwarmbüchen. Quelle: Carsten Eggers

Das Hauptproblem: Kein trockener Rückzugsort

Für Familie Dehne vom Gasthaus Dehne in N.B. stellt sich etwas anderes als Haupthindernis dar: Was tun, wenn die Gäste beim Essen im gemütlichen Biergarten vom Regen überrascht werden? „Dann müssten wir die Leute laut Corona-Stufenplan nach Hause schicken, und das wollen wir nicht“, erklärt Christine Dehne. „Solange wir nicht nicht auch unsere Innengastronomie öffnen dürfen, müssen wir den Biergarten leider geschlossen halten – es sei denn, es gäbe absolut stabiles Sonnenwetter.“ Für ihr Restaurant haben sich die Dehnes eine teure Filteranlage geleistet, die dreimal stündlich die Raumluft austauscht, auch digitale Speisekarte und Luca-App sind parat. Nun hoffen sie, dass die Inzidenz rasch unter 50 fällt und die nächste Lockerungsstufe in Kraft tritt.

Einchecken aufwendig „wie Einreise in Drittland“

So argumentiert auch Frank Jasiek vom Hotel Amadeus in Altwarmbüchen, der sich ebenfalls schweren Herzens gegen eine Öffnung zu Pfingsten entschlossen hat. Draußen à la carte zu servieren ohne das Restaurant als sicheren Rückzugsort, das sei für ihn keine echte Option. Vor diesem Hintergrund ist er mit seiner Ansage vorsichtig: „Wir nehmen an, dass wir am 1. Juni aufmachen.“

„Wir sind soweit startklar“, berichtet Massoud Kader, der das Amaro vom hannoverschen Raschplatz zum Sportpark Hotel in N.B. geholt hat und dort mit rund 100 Außensitzplätzen und einem großen Beachbereich neu eröffnet. Damit wartet er wegen der unterkühlten Witterung jetzt lieber bis nach Pfingsten und nutzt die Zeit für den letzten Schliff. „Zum Opening wollen wir besseres Wetter erwischen“, sagt er. Kader hofft, dass bis dahin die bestellten 50 Liegestühle angekommen sind und für einen Kaffee im Amaro die Corona-Hürden nicht mehr so hoch sein werden „wie bei der Einreise in ein Drittland“.

Von Martin Lauber