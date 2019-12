Isernhagen H.B

Die Feuerwehr Isernhagen H.B. hat bei ihrer Jahresversammlung auf ein ereignisreiches Jahr zurückgeblickt – das erste im neuen Feuerwehrhaus. Dort ist nun endlich genug Platz für ein weiteres Fahrzeug, das den Einsatz der Ortsfeuerwehr noch effektiver machen kann. Ortsbrandmeister Tobias Plesse ist froh, dass dieser sogenannte Gerätewagen Logistik nun endlich ausgeschrieben ist. Das gilt auch für ein Tanklöschfahrzeug, das das mehr als 20 Jahre alte Gefährt der Ortsfeuerwehr ersetzen soll. Bis die Wagen geliefert werden, dürften wegen Lieferengpässen aber noch anderthalb bis zwei Jahre vergehen.

Wozu benötigen die H.B.er einen Gerätewagen? „Um die Logistik zu verbessern“, erklärte der Ortsbrandmeister. Bisher bedienen sich die ehrenamtlichen Brandbekämpfer mehrerer Anhänger, in denen sich die Ausrüstung für spezielle Einsatzfälle befindet. „Wenn wir den Gerätewagen haben, müssen wir ihn nur noch mit den entsprechenden Containern beladen“, sagt Plesse. So werden beispielsweise für einen Einsatz, bei dem Öl ausgetreten ist und abgestreut werden muss, andere Ausrüstungsgegenstände benötigt, als für einen Brand. Hier kommen laut Plesse dann etwa eine Pumpe sowie zusätzliche Schläuche zum Einsatz.

Kein Platz für Zusatzfahrzeug im alten Feuerwehrhaus

Den Wunsch, die Ausrüstung der Ortsfeuerwehr H.B. mit einem solchen Gerätewagen zu verbessern, gibt es bereits seit 20 Jahren. „Aber in unserem alten Feuerwehrhaus war schlichtweg kein Platz dafür“, sagte der Ortsbrandmeister. Also sah die Planung vor, der Gerätewagen möge doch mit dem neuen Feuerwehrhaus kommen. Doch wegen des komplexen Ausschreibungsverfahren habe sich die Anschaffung verzögert, sagt Plesse. Das habe nicht nur ihn, sondern auch die Verwaltung gut in Atem gehalten.

Da für jedes Fahrzeug zwar eine bestimmte Ausrüstung vorgeschrieben sei, die Hersteller die Aufbauten aber ganz verschieden umsetzten, sei auch da wieder eine Auswahlverfahren und eine genaue Abstimmung nötig. Deshalb wollte Plesse zu den zu erwartenden Kosten für beide Fahrzeuge nichts sagen: „Das wäre pures Raten.“ Er hoffe, dass die Firmen nicht derart ausgebucht seien, dass keine Angebote abgegeben würden. Denn das würde die Anschaffung der Fahrzeuge und damit die Komplettierung der Ausrüstung der Ortsfeuerwehr weiter verzögern. „Ich freue mich, wenn wir sie endlich bekommen. Um die nächsten Fahrzeuge werden sich dann nachfolgende Generationen kümmern.“

Feuerwehr leistet 2019 insgesamt 11.537,5 Einsatzstunden

Die Feuerwehr aus H.B. musste im abgelaufenen Jahr zu insgesamt 60 Einsätzen ausrücken. Dabei wurden 28 Brände bekämpft, 30-mal wurden technische Hilfeleistungen gewährt, zudem stehen zwei ABC-Einsätze in der Jahresbilanz. Damit addieren sich die Einsatzstunden auf 852. Geleistet wurden sie von den 59 Mitgliedern der Einsatzabteilung.

Doch es gab noch weit mehr zu tun. Zusammengerechnet wurden in H.B. insgesamt 11.537,5 Stunden Dienst geleistet. Mit 5876,5 Stunden waren dabei die 18 Kinder und 19 Jugendlichen in H.B. besonders aktiv. „Das ist eine tolle Truppe“, sagte Plesse über den Nachwuchs. Aber es gibt auch ein Sorgenkind: Die Musikabteilung zählt gerade einmal noch sechs Mitglieder. Doch mit dieser Entwicklung ist die Feuerwehr in Isernhagen H.B. nicht allein. „Das geht fast allen Feuerwehren so. Ohne Kooperationen gäbe es kaum noch Musikzüge“, erklärte der Ortsbrandmeister.

Der Feuerwehrmusikzug spielt bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Isernhagen H.B. Quelle: Sandra Köhler

Von Sandra Köhler