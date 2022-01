Altwarmbüchen

Eine Impfaktion gibt es beim Verein Caspo am Freitag, 21. Januar, von 15 bis 18 Uhr. In den Räumen An der Riehe 33, wo auch das soziale Kaufhaus untergebracht ist, sollen dann Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten werden. Dabei wird ausschließlich mit dem Impfstoff Biontech geimpft.

Das soziale Kaufhaus soll offen bleiben. „Wir werden unsere Beratungsbüros zum Impfen benutzen“, erläutert Katja Jelinek vom Verein Caspo. Initiiert hat die Aktion die Ärztin Anja Fröhlich, die sich auch im Verein engagiere, sagt Jelinek. Ein Gedanke dabei: Die Impfaktion könne beispielsweise auch Geflüchtete niedrigschwellig ansprechen. Es solle aber keine Konkurrenz zum Impfzentrum in der Heinrich-Heller-Schule sein, sagt Jelinek. Das Angebot von bei Caspo sei eine einmalige Aktion.

Impfung in Altwarmbüchen ohne Termin möglich

Für die Impfaktion braucht es keinen Termin. Impfwillige sollten ein Ausweisdokument dabei haben. Wenn möglich, sollten auch eine Krankenkassenkarte und ein Impfpass mitgebracht werden.

Von Alina Stillahn