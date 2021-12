Warum ist der Altwarmbüchener See, eines der beliebtesten Naherholungsgebiete in Isernhagen, gerade im Winter von Blaualgen befallen? Die Region kontrolliert das Wasser nun auch außerhalb der Badesaison.

Blaualgen profitieren vom kühlen Wasser im Altwarmbüchener See

