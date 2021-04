Isernhagen

Manch ein Autofahrer dürfte in Isernhagen in den vergangenen Tagen überrascht gewesen sein: Die Gemeinde hat ihren neuen Blitzer-Anhänger an verschiedenen Stellen in Isernhagen getestet – und dabei jedes Fahrzeug geblitzt, das am Messgerät in dieser Zeit vorbeifuhr. Mit einem Bußgeld muss aber keiner rechnen, denn es handelte sich um eine reine Testmessung, um das Gerät zu prüfen und verschiedene Einstellungen auszuprobieren.

Blitzer-Anhänger kostet 160.000 Euro

Nach einer theoretischen und nun auch praktischen Einweisung wird der neue Blitzer-Anhänger ab nächster Woche aber tatsächlich den Betrieb aufnehmen. Der Rat hatte bereits im November 2019 beschlossen, eine mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in Form eines Anhängers anzuschaffen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Ausschreibung erfolgte die Lieferung aber erst jetzt. 160.000 Euro hat die Gemeinde dafür investiert, inklusive eines fünfjährigen Wartungsvertrages.

Bisher hatte die Gemeinde das Tempo von Autofahrern nur aus einem Fahrzeug heraus gemessen. Der Anhänger ermöglicht es nun, die Geschwindigkeit über mehrere Tage zu messen, ohne dass ein Mitarbeiter aus dem Ordnungsamt stets dabei sein muss. Geplant sei, den Anhänger jeweils für ein bis zwei Wochen an einem Standort im Gemeindegebiet zu belassen und ihn dann an eine andere Stelle zu versetzen, heißt es aus dem Rathaus.

50 Messpunkte in ganz Isernhagen

Insgesamt gibt es in Isernhagen rund 50 Messpunkte, an denen der Anhänger in Parkbuchten oder auf Randstreifen stehen darf. Die Anlage ist gepanzert und alarmgesichert. Das scheint auch notwendig: Ähnliche Geräte wurden in anderen Kommunen immer wieder beschädigt oder besprayt. Mit einer Länge von knapp drei Metern und einer Breite von 1,50 Meter ist der Blitzer-Anhänger zudem nicht wirklich dezent.

Die Überwachung des fließenden Verkehrs obliegt der Gemeinde, die Ahndung und Verfolgung bei Verstößen übernimmt weiterhin die Region Hannover – die kassierten Bußgelder teilen sich beide. Erfahrungen etwa aus der Wedemark zeigen: Die Kosten für den Blitzer-Anhänger amortisieren sich in der Regel binnen weniger Monate.

Blitzer darf auch an der L 381 Temposünder fotografieren

Die Diskussion um mehr Verkehrsüberwachung in Isernhagen besteht seit vielen Jahren: Die Steller Straße in Kirchhorst und die L 381 in H.B. und N.B. standen dabei immer wieder im Fokus. Mit einer Blitzer-Attrappe hatte die örtliche Bürgerinitiative an der Burgwedeler Straße bereits Ende 2018 für jede Menge Aufsehen gesorgt – und diese zeigt auch heute noch Wirkung bei den vorbeirauschenden Lastwagen. Nun darf aber auch ein „echter“ Blitzer die Raser dort ins Visier nehmen – in Absprache mit der Polizei wurden extra Messpunkte für den Anhänger an der L 381 geschaffen. Derweil drängt der Ortsrat H.B. weiterhin auf eine stationäre Blitzersäule, die vor allem das nächtliche Tempo-30-Gebot auf Teilen der Ortsdurchfahrt kontrollieren soll.

An diesen Stellen wird geblitzt Rund 50 Messpunkte gibt es im Gemeindegebiet, an denen der Blitzer-Anhänger ab nächster Woche stehen können. An vielen Straßen gibt es gleich mehrere Standorte, an denen in beide Richtungen das Tempo gemessen werden kann. Kirchhorst: Steller Straße, Moosgrund, Binsenweg, Neuwarmbüchener Straße. Altwarmbüchen: Isernhagener Straße, Bothfelder Straße, Königsberger Straße, Farrelweg, Möwenkamp, Hannoversche Straße. Neuwarmbüchen: Auf dem Kley, Herrenwiesen, Höfestraße. Isernhagen F.B: Lohner Weg. Isernhagen K.B.: Heinrich-Könecke-Straße, Kircher Vorfeld, Asphalweg, Dorfstraße, Hagenstraße. Isernhagen H.B: Burgwedeler Straße (L381), Sieversdamm. Isernhagen N.B.: Am Ortfelde.

Von Carina Bahl