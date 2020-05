Altwarmbüchen

Die Sonne scheint, überall blüht es, der Duft der Blumen liegt in der Luft. Die steigenden Temperaturen, verbunden mit den Niederschlägen der vergangenen Tage, lassen die Natur förmlich explodieren. Dabei sind blühende Wiesen nicht nur schön anzusehen, sondern auch ein wichtiger Lebensraum für Bienen und viele weitere Insekten. Auch in der Gemeinde Isernhagen blüht es derzeit an vielen Orten – allerdings nicht mehr auf dem breiten Grünstreifen zwischen der Straße Blocksberg und dem Baugebiet Wietzeaue in Altwarmbüchen.

Blühende Wiese sorgte für viel Freude

Gerade in der Corona-Zeit verbringen viele Familien ihre freie Zeit in der Natur, sie gehen spazieren und erfreuen sich an der Blütenpracht. Aus diesem Grund hatten sich auch einige Altwarmbüchener sehr darüber gefreut, dass die Wiese nördlich der Straße Blocksberg trotz der langen Trockenheit viele blühende Farbkleckse aufwies. „Wir vermuten, dass sowohl die zuständigen Gärtner als auch die Anwohner durch Einsäen beziehungsweise Pflanzen dort tätig geworden sind“, erzählt ein Altwarmbüchener Ehepaar. Damit haben die Verantwortlichen nach Ansicht der Eheleute zum einen einen Blickfang für die Augen der Spaziergänger geschaffen, zum anderen aber auch eine Nahrungsquelle für Bienen und andere Insekten.

Der Wiesenstreifen nördlich der Straße Blocksberg in Altwarmbüchen erstrahlte am Tag vor der Mahd noch in voller Blütenpracht. Quelle: privat

Doch lange hielt die blühende Pracht nicht. Empört und traurig zugleich hat das Ehepaar nun feststellen müssen, dass der Baubetriebshof der Gemeinde die Wiese komplett gemäht hat – „radikal und raspelkurz“, sagt das Ehepaar. Die ehemalige Blühwiese gleiche nun einer Wüste. Für die beiden Altwarmbüchener ist die Mähaktion absolut unverständlich. Und das nicht nur, weil es dort jetzt so kahl aussieht. „Seit einiger Zeit wird in Politik und Medien eindringlich darauf hingewiesen, dass insbesondere Bienen gefährdet sind, weil sie keine Nahrung finden.“ Die vorherige Nahrungsquelle dürften die Insekten auf dem Grünstreifen am Blocksberg nun erst einmal nicht mehr finden.

Gemeinde will Mahd besser an Blühzeiten anpassen

Wenig Verständnis für das Mähen der Wiese äußert auch CDU-Ratsherr Helmut Lübeck aus Altwarmbüchen, an den sich das Ehepaar ebenfalls gewandt hat. „Ich kann mich darüber nur wundern“, sagt der Kommunalpolitiker. „Sicher gibt es einen Mähplan. Aber ich erwarte in der heutigen Zeit einfach mehr Sensibilität in der Umsetzung.“ Auch wenn die Bienen davon nun erst einmal nichts hätten, nimmt Lübeck die Angelegenheit sehr ernst. „Ich werde das Thema natürlich ins Rathaus und in die Gremien tragen und bin gespannt, welche Begründung dafür geliefert wird.“

Die Gemeinde zeigt auf Nachfrage dieser Zeitung schon einmal Einsicht und gelobt Besserung. „Wir werden im kommenden Jahr die Mahd besser an die Blühzeiten anpassen und sensibler hinsichtlich der Nutzung durch Insekten pflegen“, teilt Gemeindesprecherin Svenja Theunert mit.

Gemeinde Isernhagen ist nicht untätig

Eigentlich hat sich die Gemeinde das Thema Umwelt bereits groß auf die Fahne geschrieben. Ein Ziel lautet, das Nahrungs- und Lebensraumangebot für Insekten auf kommunalen Flächen zu verbessern. Als Beitrag dazu hat die Gemeinde schon einiges getan. Auf insgesamt gut 1000 Quadratmetern hatte sie 2019 Blühstreifen in verschiedenen Ortsteilen angelegt. Und auch in diesem Jahr war sie nicht untätig: Anfang Mai erfolgte die Aussaat auf zehn neuen Blühflächen in Isernhagen mit wiederum 1000 Quadratmetern.

„Die Mischung des Vorjahres hat sich bewährt und zeigt auch in diesem Jahr auf den meisten Flächen trotz Trockenheit noch bunte Blühaspekte“, berichtet Theunert. Ab dem dritten Jahr sei auf den Blühflächen hingegen mit einer Dominanz der Gräser zu rechnen. Aus diesem Grund müssten sie dann erneuert werden. Geplant sei ein rotierendes Verfahren, durch das in jedem Jahr Flächen für den Insektenschutz hergestellt und erneuert werden. Der Aufwand sei dabei nicht nur im Hinblick auf den Insektenschutz und den damit verbundenen Schutz zahlreicher Vögel und Säugetiere lohnend. „Er verspricht auch neue optische Eindrücke in den einzelnen Ortsteilen“, sagt Theunert.

Von Lisa Otto