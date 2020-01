Isernhagen H.B

Er ist Gitarrist, Sänger und Songwriter: Bernard Allison. Der US-amerikanische Musiker macht mit seiner derzeitigen „Songs from the road“-Tour am Freitag, 17. Januar, in der Blues Garage in Isernhagen H.B. Station. Dort möchte er mit neuen und alten bekannten Liedern sein Publikum begeistern.

Bernard Allison hat früh mit der Musik begonnen

Der jüngste Sohn des bereits verstorbenen Bluesmusikers Luther Allison fing schon früh an, sich durch die Plattensammlung seines Vaters zu hören. Das Talent von Bernard Allison selbst wurde allerdings erst später entdeckt. Doch mit 13 Jahren spielte er bereits bei den Liedern „You Don’t Love Me More“ und „Sweet Home Chicago“ vom ersten Album von Luther Allison mit. Durch erste Live-Auftritte und regelmäßige Sets mit seinem Vater festigte er sich einen eigenen Ruf. So startete er nach der Highschool seine Karriere bei Koko Taylors Band Blues Machine.

In den Achtzigerjahren verkehrte Allison zunächst in den gleichen Kreisen wie etwa sein befreundeter Gitarrist Stevie Ray Vaughan, bevor er 1989 nach Europa zog. Seine nächste Veröffentlichung „The next Generation“ aus dem Jahr 1990 war dann der Startschuss für seine erfolgreiche Solokarriere. Gut 29 Jahre später kann der Musiker nun auf ein umfangreiches Repertoire zurückgreifen.

Das Konzert an der Industriestraße 3-5 beginnt um 21 Uhr, der Einlass startet bereits um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 25 Euro zuzüglich Gebühren in der HAZ/NP-Geschäftsstelle im CCL, Marktplatz 5 in Langenhagen. Zudem können Karten zum Vorverkaufspreis auf www.bluesgarage.de reserviert werden. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 30 Euro.

Von Lisa Otto