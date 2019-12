Isernhagen H.B

Kurz vor Weihnachten wird es noch einmal rockig in Isernhagen H.B. Nach ihrem restlos ausverkauften Konzert im Jahr 2017 kehren The Jinxs am Sonnabend, 21. Dezember, in die Blues Garage zurück. Mit dem Konzert beendet die Wedemärker Band ihr Jubiläumsjahr. Die Besucher können sich daher auf Lieder aus 30 Jahren der Bandgeschichte freuen.

Das Los entschied, wer welches Instrument spielt

1989 beschlossen fünf junge Mellendorfer, gemeinsam Musik zu machen. Instrumente konnte zu dem Zeitpunkt noch keiner spielen, und so entschied das Los über Sänger, Keyboarder, Drummer, Bassist und Gitarrist. Neben Frontmann Torsten Schacht ist nur noch Klaus „Kulle“ Steffens (Gitarre) als Gründungsmitglied in der Band vertreten. Dafür kamen über die Jahre Thomas „Tommy“ Harms (Schlagzeug), Inga Schacht (Keyboard) und Sebastian „Basse“ Bartels (Bass) dazu.

Nach über 800 Auftritten kommen The Jinxs nach Isernhagen

Bis zum ersten Plattenvertrag traten The Jinxs in vielen Kneipen und Clubs in Hannover auf, mehr als 800 Gigs und Auftritte bei Festivals folgten. Und auch in diesem Jahr haben die Musiker schon bei vielen Konzerten mit ihrer Mischung aus Folk, Punk, Rock und Pop begeistert. So können sich die Isernhagener unter anderem auf Titel wie „Whatever They Say“, „Pain Forgotten“, „Blackbird“ und „Alone“ freuen. Und auch ihr größter Hit, „Suddenly a Star“, aus dem Jahr 1996 wird bestimmt nicht fehlen.

Das Konzert von The Jinxs an der Industriestraße 3–5 beginnt um 21 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Karten gibt es für 20 Euro im Vorverkauf zuzüglich Gebühren in der HAZ/NP-Geschäftsstelle, Marktplatz 5, in Langenhagen. Zudem können Karten zum Vorverkaufspreis auf www.bluesgarage.de reserviert werden. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 25 Euro.

Von Lisa Otto