Bluessänger Big Daddy Wilson ist bereits seit 25 Jahren auf Tour. Im vergangenen Jahr gewann er mit der Band The Goosebumps Brothers mehrere Preise. Am Donnerstag, 17. September, machen er und die Band auch Halt in Isernhagen. Das Freiluftkonzert organisiert und veranstaltet die Isernhagener Blues Garage vor dem Motel California.

Der Künstler kommt ursprünglich aus einer Stadt in North Carolina. Während seines Konzertes nimmt er sein Publikum mit über den großen Teich nach Alabama. In seiner Show begibt er sich nicht nur auf die Spuren von Aretha Franklin, Etta James und Otis Redding, sondern singt auch über das Leben, die Liebe, Leid und Freude.

Bereits seit Juni dürfen Open-Air-Veranstaltungen wieder Besucher anlocken. Für Musikliebhaber veranstaltet die Blues Garage Konzerte auf dem Gelände des Motels in H.B. Abstand- und Hygieneregeln können dort einhalten werden. Der Einlass beginnt um 18 Uhr. Das Konzert startet um 20 Uhr. Maximal 200 Personen dürfen dabei sein. Tickets für 30 Euro gibt es online auf www.bluesgarage.de.

Von Leona Passgang