Wenn schon eine Absage, dann aber auch Rocker-typisch: „Sorry, we are closed.“ Auch die Blues Garage in Isernhagen H.B. bleibt bis auf Weiteres geschlossen – „with a heavy heart“, wie das Team des Kultklubs an der Industriestraße ausdrücklich auf seiner Homepage verkündet.

Am 11. März, als andere Veranstaltungen schon reihenweise abgesagt wurden, hatte die Blues Garage noch mitgeteilt, am Konzertprogramm festhalten zu werden. „Sofern die Musiker oder Agenturen ihre Touren nicht absagen, finden alle Konzerte wie geplant statt! Wir zählen mit unserer Kapazität nicht zur Kategorie Großveranstaltung.“ Dieser Hinweis findet sich auch jetzt noch auf der Internetseite.

Blues Garage: Konzertkarten bleiben gültig

Aktuell ist er jedoch nicht mehr. Mittlerweile sind mit Blick auf die behördlichen Anordnungen zum Schutz gegen das Coronavirus alle Konzerte bis zum 19. April abgesagt. Das betrifft mit Stacie Collins, US Rails, Ryan McGarvey, Ultimate Eagles, Elles Bailey und Andy Fairweather Low gleich eine ganze Reihe namhafter Blues- und Rock-Größen. „Wir arbeiten mit Hochdruck an zeitnahen Nachholterminen“, verkündet das Team der Blues Garage. Bereits gekaufte Karten für die abgesagten Konzerte behalten ihre Gültigkeit. Ticketreservierungen verfallen automatisch.

Weiterhin Bestand haben hingegen der Konzerttermin von Big Daddy Wilson und Band (Freitag, 24. April) und der Rock in den Ma“ mit den Dauergästen von Voodoo Lounge (Donnerstag, 30. April). „Wir sehen uns alle bald wieder. Bleibt vor allem gesund. Wir rocken das gemeinsam!“, schreibt Familie Gellrich.

Von Frank Walter