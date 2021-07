Isernhagen H.B./Neustadt

Eine Spende von 8000 Euro überweist jetzt die Rockkantine an die Lebenshilfe in Sinzig – dort ertranken bei der Flutkatastrophe zwölf Menschen mit Behinderung. Das Geld stammt von einem Benefizkonzert, das die Band aus Neustadt mit befreundeten Musikern am Sonntagabend in der Bluesgarage in Isernhagen H.B. gab. „Der Anlass war furchtbar“, sagt Ingo Lühring von der Rockkantine, „doch wir haben auch gesehen, wie glücklich das Publikum war.“

Besonders glücklich reiste Helge Grothe aus dem Landkreis Wolfenbüttel nach Hause. Er hatte mit seinem neunjährigen Sohn Paul vor einer Woche das Konzert von Stefan Stoppok besucht, bei dem Lühring und Henry Gellrich von der Bluesgarage die Idee für das Benefizkonzert entwickelt hatten. Kurze Zeit nach den ersten Überlegungen stand fest: Stoppok spendet eine Gitarre mit Signatur für die Versteigerung, das kündigte er nach seinem Auftritt an. Für Helge Grothe gab es nach dieser Nachricht eine klare Aufgabe: „Mein Sohn ist seit Jahren ein großer Fan von Stoppok, deshalb sollte ich die Gitarre unbedingt ersteigern.“ In Abwesenheit des Juniors, der gerade Urlaub an der Ostsee macht und über Handy den Konzertabend verfolgte.

Ingo Lühring (links) gratuliert Helge Grothe zur ersteigerten Gitarre von Stefan Stoppok. Quelle: Antje Bismark

Grothes Glückssträhne hält an

Denn Grothe bot und bot, bis er schließlich für 1050 Euro den Zuschlag erhielt. „Das ist riesig“, kommentierte Paul am Telefon den Einsatz des Vaters, der nach eigenen Angaben zwar nicht Gitarre, wohl aber Schlagzeug spielt. Wenn der Neunjährige nach dem Urlaub das Instrument in die Hand nimmt, findet er dort zwei weitere Unterschriften von Chris Farlowe und Krissy Matthews aus der Stoppok-Band, die Paul namentlich gratulieren, und am Sonntag mit der Rockkantine auf der Bühne standen.

Bei der zweiten Versteigerung des Abends sicherte sich Lühring den Bass für 760 Euro. Doch nicht nur für die Auktion hatten Musiker etwas gespendet, auch für die Tombola mit 100 Losen. Zu den Hauptgewinnen gehörten zweimal zwei Tickets für das Silvesterkonzert in der Bluesgarage, ein signiertes Stoppok-Album und eine von der Rockkantinen-Crew unterschriebene Gitarre. „Diese haben wir aus unserem Fundus bereitgestellt“, sagt Lühring. Er konnte das Instrument einem Bekannten in die Hand drücken: Denn Grothes Glückssträhne hielt an diesem Abend an, er gewann die Gitarre. „Das ist doch einfach irre“, sagte er auf dem Weg zum Auto und fügte hinzu, Paul werde nun wohl Gitarrenunterricht nehmen müssen. Doch bei allem Spaß an Musik und Gewinn blickte Grothe auf den Anlass des Konzerts. „Wir können hier feiern, doch den Menschen dort unten fehlt so vieles“, sagte er. Deshalb habe er allein zehn Lose gekauft.

Geht es nach Lühring und seinen Bandkollegen, dann könnte der Charityabend mit Spenden in Höhe von 8000 Euro der Auftakt sein für eine jährliche Benefizreihe. „Dann hätten wir aber sicher mehr Zeit für die Vorbereitung“, sagte Lühring, der innerhalb von einer Woche die 15 Musiker angesprochen, das Programm zusammengestellt und die Tombola bestückt hatte.

Von Antje Bismark