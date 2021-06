Altwarmbüchen

Wenige Läden sind im Zentrum Altwarmbüchens so verwurzelt wie das kleine Floristik-Geschäft „Blumen Schönberg“ an der Bothfelder Straße 24. Der Gebäuderiegel in der nördlichen Passage entstand in den Sechzigerjahren, und genau so lange können sich die Isernhagener dort schon ihre Blumensträuße binden lassen. Vor 28 Jahren übernahm Andrea Will den kleinen Laden vom Gründer Dieter Schönberg – doch jetzt ist Schluss: „Am 26. Juni ist mein letzter Tag“, sagt die 54-Jährige.

„Blumen-Andrea“ kennt man im „Dorf“

Die Altwarmbüchener kennen Will seit jeher eigentlich nur als „Blumen-Andrea“. Ob Dekorationen, Kränze für Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen oder der Strauß zum Muttertag – für viele war sie stets die erste Adresse. „Ja, inzwischen weiß ich, wer mit wem hier alles so verbandelt ist“, sagt Will und lacht. „Irgendwie ist Altwarmbüchen trotz der Größe doch nur ein Dorf.“ Sie habe Kinder aufwachsen sehen und den Schnack am Blumentresen immer genossen. Wie sie zu ihrem Spitznamen kam, weiß sie noch ganz genau: „Am Anfang hieß ich noch Andrea Strzelczyk“. Da das niemand aussprechen konnte, wurde sie kurzerhand zur „Blumen-Andrea“.

Doch jetzt ist Schluss: Nach 28 Jahren hat die 54-Jährige, die mit dem Laden im Zentrum erstmals den Weg in die Selbstständigkeit wagte, Lust auf mehr Freizeit. „Von morgens bis abends im Laden stehen, und dann noch immer der Weg aus Hildesheim hierher, damit reicht es jetzt“, sagt sie. Mit 54 könne man noch einen Job finden, und sie freue sich nun auf ein Angestelltenverhältnis – „so richtig mit Urlaubstagen“, sagt sie. Die Corona-Krise oder die Zentrumssanierung haben mit ihrem Entschluss aber nichts zu tun, sagt Will. „Schön ist das alles natürlich nicht, aber deshalb hätte ich nicht aufgehört – zumal es ja schon meine zweite Sanierung im Zentrum ist.“ Auch vor 27 Jahren stand sie schon im Blumenladen, als im Zentrum Hand angelegt wurde.

Ein wenig Wehmut ist ihren Worten aber dennoch anzumerken. Es sei eine schöne Zeit gewesen, sagt Will. Mit dem Hotel Hennies und dem örtlichen Bestattungsunternehmen Eggers habe sie gerne zusammengearbeitet und sogar für die Total-Tankstelle an der Hannoverschen Straße die Blumensträuße gebunden. Und was ihr am meisten Spaß machte, weiß sie auch genau: „Wenn jemand hier herkam und sagte: Mach’ mal!“ Ob ein Blumenstrauß für 30 Euro oder ein aufwendiger Kranz fürs Grab – wenn sie selber kreativ werden und sich ausprobieren durfte, schlug das Floristinnen-Herz höher.

Angelina Foltan übernimmt „Blumen Schönberg“ im Juli

Den Abschied macht sie den Altwarmbüchenern aber möglichst leicht: Der Blumenladen soll auch nach mehr als 50 Jahren bleiben. Mit der 27-jährigen Angelina Foltan steht ihre Nachfolgerin schon heute mit im Laden. Die gelernte Floristin möchte den Laden noch ein wenig renovieren und am 7. Juli neu eröffnen. Grundsätzlich solle sich wenig ändern. „Wir haben den gleichen Geschmack“, sagt Foltan über die Ausrichtung des Blumengeschäfts von Andrea Will. Auch Foltan kommt aus Hildesheim und möchte den Laden unter dem Namen „Blumen Schönberg“ weiterführen – „den Namen kennen hier alle, da möchte ich ihn nicht ändern.“

Angelina Foltan übernimmt den Laden "Blumen Schönberg" im Juli in Altwarmbüchen. Quelle: Carina Bahl

Am Sonnabend, 26. Juni, hofft Andrea Will aber erst noch einmal darauf, vielen Isernhagenern persönlich Tschüss sagen zu können. Unter dem Motto „Alles muss raus“ startet der Ausverkauf bei Schnittchen und Getränken. Und was schenkt man einer Floristin zum Abschied? Richtig: keine Blumen. „Das macht nicht einmal mein Mann“, sagt Will und lacht – „macht er eh falsch“. Sie persönlich freue sich immer über geschenkte Zeit, etwa Gutscheine, mit denen man sich eine Auszeit nehmen kann. „Und ich trinke gerne Sekt.“

Von Carina Bahl