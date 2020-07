Isernhagen H.B

Ein Konzert von Bosstime lassen sich Marion und Kerstin aus dem hessischen Bad Wildungen kaum entgehen – quer durch die Republik folgen die beiden Fans der Bruce-Springsteen-Tribute-Band. Deshalb kennen sie das Repertoire längst, wissen um den Unterschied zwischen Open-Air-Auftritten bei Stadtfesten und einem Gastspiel in der Blues Garage. An diesem Sonnabend aber verbindet sich beides für die Frauen, denn wegen der Corona-Pandemie hat Chef Henry Gellrich den Parkplatz vor dem Motel California in ein Konzertgelände umgewandelt.

„Großartig“, lautet Kerstins Urteil nach einem Rundblick über das Areal. Zwischen den Motelgebäuden inklusive alter Sättel, Oldtimerfahrzeugen und Bierwagen sowie einem Wohnwagen mit ebenerdiger Bühne finden die beiden Frauen schnell einen Platz – insgesamt 250 Besucher dürfen auf das Gelände. Wie schon am Freitag ist das Konzert ausverkauft. Für die Gäste gelten inzwischen bekannte Corona-Regeln wie das Tragen von Mund-Nasen-Schutz auf dem Weg zu Bierwagen oder Toilette, kein Tanzen vor der Bühne oder zwischen den Stuhlreihen.

Bosstime rocken die Bühne vor dem Motel California. Mit Abstand, handgemachter Musik, nachdenklichen Worten und guter Laune. Quelle: Antje Bismark

Besucher: „Endlich wieder Livemusik“

Das Gefühl erinnert an den „ZDF-Fernsehgarten“, wenn die Zuschauer alle brav auf ihren Plätzen bleiben, winken, klatschen und im größtmöglichen Gefühlsausbruch mitsingen. Daran aber stören sich weder Kerstin und Marion noch die anderen Besucher. Vielmehr lautet der Tenor: „Endlich wieder Livemusik“, wie es Jörg Gottschalk aus der Wedemark formuliert. Er hat bereits am vergangenen Wochenende ein Konzert besucht, nun also Bosstime. „Ich finde es hier draußen sehr angenehm und wünsche mir eigentlich, dass es im Sommer dauerhaft ein Open-Air-Angebot gibt“, sagt er und fügt hinzu, dass er ganz bewusst jetzt zur Blues Garage fahre. „Es geht ja auch darum, sie zu unterstützen.“

Emotionen pur – die zeigen auch Bosstime-Frontsänger Thomas Heinen und seine Bandkollegen. Seit Februar, sagt er in der Pause, stehe er jetzt das dritte Mal wieder auf einer Bühne. „Das erste Mal nach dem Lockdown haben wir vor 150 Zuschauern gespielt, am Freitag dann vor 250 hier in Isernhagen. Das ist Wahnsinn.“ Ein Blick auf die Homepage lässt wenig Hoffnung auf Rückkehr zur Normalität, denn fast alle Auftritte bis zum Herbst sind abgesagt. „Es ist uns eine Ehre und Freude, vor euch zu spielen“, sagt Heinen unter dem Beifall seiner Fans.

Musiker: „Feiert, denn egal, was kommt, es geht vorbei“

Gleichwohl hadert der Kölner nicht mit den Entscheidungen zur Pandemie: „Wer will so anmaßend sein zu sagen, was richtig und was falsch ist.“ Es gelte vielmehr, überlegen, respektvoll und sinnvoll zu handeln, wie es Gellrich und seine Familie mit dem Open-Air-Sommer tun. Gellrich zeigt sich bewegt: „Wir sind dankbar, dass das Programm so gut angenommen wird.“ Mit Blick auf die Nachfragen fügt er hinzu, er habe bereits für September einen weiteren Antrag auf Konzerte bei der Gemeinde gestellt – und sicherlich könnten auch im Sommer 2021 wieder Bands draußen spielen.

Hauptsache Livemusik: Klaglos akzeptieren die Zuschauer die Regeln in Corona-Zeiten und bleiben auf ihren Plätzen sitzen. Quelle: Antje Bismark

Erst einmal genießen die Fans und Musiker gleichermaßen solche Songs wie „Streets of Philadelphia“, „I’m Goin’ Down“, „Working on the Highway“ und „Tougher Than the Rest“, während langsam die Sonne über dem Gewerbegebiet untergeht. Der Frontmann plädiert für Vernunft und das Durchhalten, denn wer beklage, wie schlimm alles sei, müsse nur einmal mit der Oma reden. Deutschland aber lebe seit Jahrzehnten ohne Krieg, deshalb: „Feiert, denn egal, was kommt, es geht vorbei“, ruft Heinen dem Publikum zu, das der Aufforderung nur zu gern folgt.

Sitzend, wohlgemerkt, aber durchaus mit kräftezehrender Beinarbeit, und in der Hoffnung auf weitere Konzerte. „Klatscht gegen die Aerosole, dann fliegen die alle weg“, wünscht sich Heinen. Das Motel California zumindest dürfte nach diesem Sonnabend ohne jeden Hauch des Virus sein.

Nach den Besuchen von Kai Strauss & Band am 16. Juli, der Engerling Blues Band einen Tag später und der Rockkantine am 18. Juli legt die Blues Garage eine Sommerpause bis September ein. Einlass ist jeweils ab 18 Uhr, Musik gibt es von 20 bis 22 Uhr zu hören. Karten gibt es im Internet auf www.bluesgarage.de.

