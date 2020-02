Isernhagen F.B

Sirenengeheul am frühen Morgen: Die Ortsfeuerwehr Isernhagen F.B. ist am Donnerstag um 6.38 Uhr zu einem Brandeinsatz alarmiert worden. An der Hauptstraße war aus bisher ungeklärten Gründen eine Mülltonne in Brand geraten. Als die Feuerwehrleute an der Einsatzstelle ankamen, hatte der Eigentümer mit einem Feuerlöscher schon versucht, die Flammen zu ersticken. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte übernahmen die Nachlöscharbeiten. Insgesamt waren acht Feuerwehrleute sowie die Polizei vor Ort.

Weitere Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Lisa Otto