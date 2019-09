Brandalarm für mehrere Isernhagener Ortsfeuerwehren: Die ehrenamtlichen Retter waren am Montagmorgen an der Siemensstraße in Altwarmbüchen im Einsatz. Dutzende Einsatzkräfte löschten in einer Halle gelagertes Dämmmaterial. Lösungsmittel und Gasflaschen stehen in unmittelbarer Nähe.