Isernhagen K.B

Ausgerechnet Isernhagen: Dorthin hat es den Gastronomen Jan Schubert verschlagen, dessen Brasserie in der Südstadt Hannovers vom Restaurantführer Gault&Millau empfohlen wird. In K.B. hat er die Brasserie am Thie im ehemaligen Bardolino gemeinsam mit seinen Partnern Roderick von Berlepsch, Robert Awakjan und Stefan Teichmann eröffnet. Er bietet gehobene französische Küche an.

Noch sind es gut zwei Stunden, bis die ersten Gäste des Tages eintreffen, da kommt kurz Hektik auf: Ein kräftiger Sommerregen hat die gerade schick eingedeckten Außentische erwischt. Da helfen auch die großen Schirme nicht. Neu eindecken ist angesagt. Restaurantleiter Tim Westra sorgt dafür, dass schon nach wenigen Minuten alles perfekt aussieht. In der Küche hält Küchenchef Björn Kramski alles bereit für die Zubereitung französischer Gerichte – und die Sonne scheint dann auch schnell wieder.

Im Fachwerkambiente versprüht die Brasserie am Thie französische Lebensart. Quelle: Sandra Köhler

Brasserie am Thie schlägt Brücke nach Hannover

Schubert ist vor Ort und nimmt das wettertechnische Malheur zum Anlass, Planungen zu optimieren: Was ist, wenn so etwas beim – bereits ausgebuchten – Sommerfest am 8. August passiert? Wie lassen sich im Notfall alle Gäste trocken und coronakonform unterbringen? 30 bis 40 Innenplätze hat der Laden.

Die ersten Stammgäste aus Hannover haben sich bereits in die Region gewagt, sagt Schubert. Bereits vor der Eröffnung war die Neugierde groß. „Die Leute haben uns gesehen und gefragt, wann wir öffnen. Manche wollten gleich reservieren“, berichtet Schubert. „Wir haben von Gästen, die häufiger in Frankreich waren, auch schon weitere Anregungen bekommen, und nehmen die natürlich gern auf“, sagt der Gastronom.

Geboten wird rustikale französische Küche

Wie kommt nun ein Brasserie-Ableger nach Isernhagen? „Mein Geschäftspartner von Berlepsch hat die Immobilie angeboten bekommen“, erzählt Schubert. Und weil die Zusammenarbeit in Hannover so gut funktioniert, wird die jetzt in Isernhagen in der Brasserie am Thie fortgesetzt. Entspannte französische Lebensart ist dort angesagt. Weine aus dem Elsass und Bordeaux, dazu klassisch-rustikale französische Küche erwarten die Gäste. Die reicht von Flammkuchenvariationen über Moules frites (Miesmuscheln in Weißweinsud mit Pommes frites) und Coq à la Bière (in dunklem Bier geschmortes Stubenküken) bis hin zu Austern.

Geöffnet ist die Brasserie am Thie, Am Ortfelde 120, laut Schubert zu den „typischen Isernhagener Zeiten“: mittwochs bis sonnabends ab 17 Uhr sowie sonntags von 12 bis 20 Uhr. Reservierungen sind auch auf www.brasserieamthie.de möglich.

Von Sandra Köhler