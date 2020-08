Altwarmbüchen

Vor vier Monaten hatten die Altwarmbüchener Nachbarn Marco Schauff sowie Vanessa und Andreas Junk ihr gemeinsames Hobby neu entdeckt. Die Musik brachte das Vater-Tochter-Gespann und ihren Nachbarn Schauff zusammen. Gemeinsam veröffentlichten sie im April den „Corona Song“. Der hat inzwischen mehr als 28.300 Klicks auf Youtube gesammelt.

Brook Band veröffentlicht zweiten Song

Am Freitag, 28. August, um 12 Uhr veröffentlicht die Band nun ebenfalls bei Youtube ihren zweiten Song „Zeit ohne Welt“. In dem Lied beschäftigt sich die Sängerin mit Beziehungsproblemen, Betrug und Schwindel. In der zweiten Hälfte des Stücks geht es um globale Probleme wie Gewalt, aber auch um das Konsumverhalten. „Das habe ich zusammen mit Papa geschrieben“, sagt Vanessa Junk. Im Tonstudio ihres Bandkollegen Schauff haben sie an dem neuen Stück bis zur Fertigstellung weitergearbeitet. Und auch das Musikvideo zum Song ist schon im Kasten. Freunde und Familie haben bei der Produktion und dem Schneiden geholfen, sagt die Sängerin.

Ein dritter Song stecke ebenfalls in den letzten Zügen der Produktion, sagt Andreas Junk. Das Lied hatte er selbst als Jugendlicher geschrieben. Allerdings arbeiten alle drei Musiker seit dem Ende des Lockdowns wieder regulär. Um die einzelnen Stücke fertig zu bekommen, bräuchten sie aktuell einfach mehr Zeit, sagt Andreas Junk.

Erste Anfragen für ein Konzert im nächsten Jahr gibt es schon, auch aus Isernhagen. Bis dahin brauchen die drei aber noch mehr Lieder und das nötige Bühnenequipment, sagen Andreas und Vanessa Junk.

Von Leona Passgang