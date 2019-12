Neuwarmbüchen

Keine Lust auf Käse und Salami? Vermutlich ein Schulkind aus Neuwarmbüchen entsorgt regelmäßig seine geschmierten Stullen auf dem Alten Postweg. Statt im Magen landen mit Gurkenscheiben versehene Brote regelmäßig in einem Gebüsch zwischen Neuwarmbüchen/Kreuzung Landesgut Lohne und der Autobahn-7-Brücke.

Eltern, die ihre gut gemeinten Pausenbrote wiedererkennen, sollten das Gespräch mit ihrem Sprössling suchen. Und auch das Kind selbst sollte einmal einen Schritt auf Mama oder Papa zugehen und sagen, was ihm nicht schmeckt. Manchmal hilft es ja schon, wenn es statt Salami und Käse mal Kochschinken oder Leberwurst gibt. Und statt der Gurke auf dem Brot diese lieber in Scheiben geschnitten dazu geben. Oder Paprika. Doch vielleicht liegt es auch gar nicht am Belag, sondern am Brot selbst. Eine andere Brotsorte – und schon hat der Sprössling in der Schule auch keinen Hunger mehr. Ein Versuch ist es in jedem Fall wert.

Von Lisa Otto