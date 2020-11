Neuwarmbüchen

In der Nacht zu Sonnabend haben drei unbekannte Täter einen 65-jährigen Mann überfallen. Dieser fuhr mit dem Nightliner (N 63) von Hannover nach Neuwarmbüchen. Gegen 4 Uhr stieg er an der Haltestelle Immenzaun in Neuwarmbüchen aus, zusammen mit drei Männern. Sie verfolgten den 65-Jährigen ein Stück durch den Ort und griffen ihn an der Straße An der Post an. Gemeinsam rissen sie ihn um, hielten ihm den Mund zu, durchsuchten den am Boden liegenden Mann und entwendeten seine Geldbörse. Darin befanden sich neben Geld auch persönliche Dokumente. Anschließend flohen die Räuber.

Opfer steht unter Schock

Der 65-Jährige wurde bei dem Überfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. „Der Mann stand nach der Tat unter Schock“, sagte ein Sprecher des Polizeikommissariats Großburgwedel. Deshalb habe er nur eine vage Beschreibung der Täter liefern können. Die drei Männer sollen schwarze Haare und nicht all zu groß gewesen sein. Sie sprachen Deutsch. „Mehr Angaben konnte der Überfallene nicht machen“, sagte der Polizeisprecher. Gemeinsam mit seinen Kollegen hofft er nun auf Aussagen von Zeugen, insbesondere setzen sie dabei auf eine Frau, die mit den drei Männern und dem späteren Opfer im Bus nach Neuwarmbüchen fuhr. Die Beamten bitten diese, aber auch andere Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer