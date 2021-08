Altwarmbüchen

Am Mittwoch, 15. September um 19 Uhr richtet die Altwarmbüchener Buchhandlung Lesenest eine James-Bond-Lesung aus. Anlässlich der Deutschlandpremiere des Bond-Films „No Time to Die“ präsentiert Autor Siegfried Tesche sein Buch „Motorlegenden“.

Der hannoversche Filmjournalist und James Bond Experte bietet einen Blick hinter die Kulissen der 007-Produktionen inklusive der Schauplätze und Fahrzeuge. Dazu sollen die besten Filmausschnitte mit einem Beamer an die Wand projiziert werden.

Lesung dieses Mal im Hotel Amadeus

Wegen der großen Anfrage an Karten findet die Lesung nicht in der Buchhandlung, sondern im Hotel und Restaurant Amadeus, Graugansweg 21-22 statt. Karten können Interessierte im Vorfeld für 15 Euro in der Buchhandlung an der Bothfelder Straße 26 kaufen, unter Telefon (0511) 3007960 oder im Internet auf der Seite der Buchhandlung bestellen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es wird darum gebeten, dass Kunden, die sich bereits im vergangenen Jahr für die Lesung angemeldet hatten, ihre Anmeldung erneut bestätigen. Bei der Veranstaltung gelten die gesetzlich vorgegebenen Corona-Regeln. Beim Betreten der Räumlichkeiten sollen die Hände desinfiziert und ein Mundschutz bis zum Platz getragen werden.

Von Nina Andresen