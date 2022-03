Altwarmbüchen

„Der Lesedrache“ – die Schulbücherei in der Grundschule Altwarmbüchen – hat sich mächtig rausgeputzt. Die Wände samt Pinnwand erstrahlen jetzt, passend zur drachenstarken Bücherregalwand, in hellem Creme und leuchtendem Türkis und machen gute Laune. Ein Sofa lädt am Fenster zum Hinsetzen und Schmökern ein. Neue Sitzkissen und Teppiche mit einem Hüpfspiel gibt es auch. Und: jede Menge neuen Lesestoff. Ab sofort können kleine Bücherfreunde und solche, die es werden wollen, im neu gestalteten und wiedereröffneten „Lesedrachen“ wieder einmal wöchentlich auf die Suche nach neuem Lesestoff gehen.

Wände und Pinnwand in der Schülerbücherei „Lesedrache“ der Grundschule Altwarmbüchen erstrahlen dank eines ortsansässigen Malermeisters in frischen Farben. Quelle: Sandra Köhler

Maler aus Altwarmbüchen sponsert Anstrich

„Ich war in der ersten Pause direkt da und habe mir „Drei-Ausrufe-Zeichen“-Bücher ausgesucht“, sagt die neunjährige Viertklässlerin Amelie. Der gleichaltrige Anton steht auf die Reihe „Gregs Tagebuch“. „Ich habe schon alle 16 Bände gelesen.“ Leo liest am liebsten Fußball-Bücher. Sein Vater, der Malermeister Boris Lautenbach aus Altwarmbüchen, war es auch, der die Verschönerung der Wände gesponsert hat. Überhaupt: Bei der Frischzellenkur für die beliebte und gern genutzte Schülerbücherei haben sich viele Kräfte zu einer Gemeinschaftsaktion gebündelt. „So etwas ist ein Hauptgewinn für eine Schule“, sagt Schulleiter Christian Helmer begeistert.

Statt des langjährigen und nun in Rente gegangenen Mitarbeiters, der sich bisher um den „Lesedrachen“ kümmerte, sortiert, katalogisiert, scannt und verleiht jetzt ein Dreier-Team aus dem Kollegium die Bücher. Nathaly Fritzsche gehört dazu. „Lesen ist die Grundlage für alles“, sagt sie. Deshalb ist es für sie Ehrensache, der Förderung der Lesekompetenz an der als „Lesende Schule“ zertifizierten Grundschule mit der Schulbücherei noch einmal andere Impulse zu geben. Lesen, das darf Spaß machen, entspannen und einen Rückzugsraum bieten für Fantasie im Alltag.

Mit den gewonnenen 500 Euro aus der Weihnachtsbaumaktion von Ikea wurden Sitzkissen, ein Sofa und Teppiche für den „Lesedrachen“ angeschafft. Quelle: Sandra Köhler

Gewinn ergänzt Einrichtung, Förderverein kauft neue Bücher

Um den „Lesedrachen“ noch gemütlicher zu machen, hatte sie mit ihren Kolleginnen beschlossen, sich bei der Weihnachtsbaumaktion von Ikea zu bewerben. „Von den gewonnenen 500 Euro haben wir jetzt ein Sofa, Bodensitzkissen und kleine Teppiche anschaffen können. Das ist richtig klasse“, sagt sie. Auf der Wunschliste, sagt Schulleiter Helmer, sind weitere Regale. Um die ganzen Schätze unterbringen zu können, die Dank des Fördervereines angeschafft wurden und weiterhin werden. „Es sind schon mehrere Tausend Euro im Laufe der Jahre“, sagt Katharina Wilms. Und die nächste Lieferung ist schon bestellt. Selbstverständlich in der Buchhandlung „Lesenest“: „Wir wollen regionale Firmen unterstützen und nicht das Internet“, sagt sie nachdrücklich.

Übrigens: Auch Comics soll es künftig im „Lesedrachen“ geben. „Das ist noch einmal ein ganz anderer Anreiz“, sagt der Schulleiter. Wenn es die Entwicklung der Pandemie zulässt, sollen Schulkassen die Bücherei auch gemeinsam mit ihren Lehrern und Lehrerinnen stundenweise nutzen können. Und auch die Autorenlesungen, Vorleseaktionen der Lehrer und Vorlesewettbewerbe sollen wieder angeschoben werden. Wenn es nach Schulleiter Helmer geht, dann zieht der „Lesedrache“ natürlich mit der Grundschule an den dann neuen Standort um. „In der Planung ist jedenfalls ein Raum für den ,Lesedrachen‘ vorgesehen“, sagt er.