Isernhagen

Braucht Kirchhorst weitere Neubaugebiete? Wie steht es mit der Einkaufsversorgung in Isernhagen K.B.? Fahren genügend Busse in Neuwarmbüchen? Und wie sicher sind Altwarmbüchens Schulwege? Die Gemeinde will mit ihrem integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) die planerischen Ziele für die nächsten zehn Jahre festlegen. Was in welchem Ort gebraucht wird, wo der Schuh drückt und welche Ideen aufgenommen werden, sollen aber nicht allein Rathaus und Politik, sondern die Bürger selbst mitentscheiden. Deshalb läuft noch bis Ende November die größte Bürgerumfrage aller Zeiten in der Gemeinde.

1300 Isernhagener haben bei Umfrage schon abgestimmt

1300 Isernhagener haben ihr Mitspracherecht seit Anfang November schon genutzt und den Umfragebogen online oder ausgedruckt ausgefüllt. Wer das noch nicht getan hat, kann es bis zum 29. November im Internet auf www.surveymonkey.de/r/ISEK_Isernhagen tun oder sich unter Telefon (05 11) 61 53 46 13 die Unterlagen vom Bau- und Planungsamt schicken lassen. Die Umfrage im Internet und per Brief ist eine Corona-Notlösung, um die Bürgerbeteiligung im ISEK durchführen zu können. Eigentlich hätte es persönliche Workshops geben sollen. Im nächsten Jahr sollen die Ergebnisse ausgewertet und vorgestellt werden.

Von Carina Bahl