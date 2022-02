Isernhagen

Im Rathaus können Bürgerinnen und Bürger immer am Donnerstagnachmittag mit dem neuen Gemeindebürgermeister Tim Mithöfer (CDU) ins Gespräch kommen. Auch auf Instagram und Facebook berichtet der 47-Jährige regelmäßig über seine Arbeit und beantwortet Fragen. Um in den sieben Isernhagener Ortsteilen ebenfalls Präsenz zu zeigen, bietet Mithöfer ab sofort nun auch Sprechstunden in den Dörfern an. Los geht es am Mittwoch, 9. März, um 16 Uhr im Haus der Begegnung am Immenzaun in Neuwarmbüchen.

Ob Fragen, Anregungen oder Kritik: Gemeinsam mit Ortsbürgermeisterin Vanessa Schenke (CDU) gibt Mithöfer dann jedem die Gelegenheit, ohne vorherige Anmeldung mit ihm zu sprechen. „Die Ohren sind offen – der Stift gezückt“, verspricht der neue Gemeindebürgermeister. Die Termine für die anderen Ortsteile stehen noch nicht fest, sollen aber rechtzeitig veröffentlicht werden.

Von Carina Bahl