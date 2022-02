Herr Mithöfer, Sie haben ja den Schreibtisch im Bürgermeisterbüro umgestellt ...

Ja, so langsam richte ich mich ein. Das alte Sideboard ist weg, die ersten Bilder hängen an der Wand, Pflanzen sind da, und es wird etwas persönlicher. Mein neuer Schreibtisch ist bestellt. Man verbringt ja doch einige Zeit hier.

Seit 100 Tagen Sie nun Bürgermeister. Seit einigen Wochen schicken Sie den Bürgerinnen und Bürgern per Instagram ein Video als Gruß zum Wochenende mit einem Rückblick auf Ihre Woche. Warum?

Ich habe im Wahlkampf versprochen, die Arbeit im Rathaus transparent zu gestalten. Das ist der erste Schritt. Es gibt viele Themen, die hier nicht direkt wahrgenommen werden. Für ein besseres Miteinander ist es wichtig, dass die Bürger wissen, was die Menschen hier im Rathaus alles für Isernhagen leisten. Wir planen gerade, wie nicht nur der Bürgermeister, sondern auch die Gemeinde bei Facebook und Instagram aktiv werden kann. Das ist nicht ganz so einfach.

Nicht so einfach – ist das auch ein Lerneffekt aus den ersten 100 Tagen?

Das ist so. Ich bin mit vielen Ideen im Gepäck gestartet, das waren aber Ideen eines Bürgers. Jetzt lerne ich die Verwaltungssicht, also die Rahmenbedingungen für die Umsetzung kennen. Als Unternehmer konnte ich immer schnell „Mach ich“ sagen. Als Bürgermeister lerne ich täglich, wie kompliziert es auch sein kann. Allein das Vergaberecht gleicht der Büchse der Pandora – dafür allein haben wir zwei Vollzeitstellen. Dennoch glaube ich, dass die Sicht von außen wichtig ist. Diese möchte ich mir lange erhalten: Vielleicht kommt man am Ende auf das gleiche Ergebnis, aber eine neue Perspektive, eine neue Fragestellung helfen, das beste Ergebnis zu erreichen.

Der Kontakt zu den Bürgern und Politikern sollte enger werden, haben Sie vor Ihrer Wahl gefordert. Wie setzen Sie das um?

Für die Bürger biete ich donnerstags ab 15 Uhr eine Sprechstunde in Präsenz an – man kann aber auch individuelle Termine vereinbaren oder mich über Social Media erreichen. Mit den Ortsbürgermeistern und den Fraktionsvorsitzenden treffe ich mich regelmäßig auf einen Kaffee, um fernab von Sitzungen über Themen sprechen zu können, die die Menschen in den Dörfern bewegen. Die ersten Treffen hatte ich bereits. Beim Thema Schulwegsicherung werde ich mit den Ortsbürgermeistern in den kommenden Monaten Begehungen vor Ort machen. Ein Gefühl für die Situation bekommt man nicht nur mit dem Blick auf eine Karte vom Schreibtisch aus.

Mit den Fraktionen müssten Sie dann wohl auch noch mal über Ihren Dienstwagen sprechen. Da gab es ja eine unschöne Debatte, ob und was Sie als Bürgermeister überhaupt benötigen. Sie haben die Vorlage schließlich zurückgezogen – was für ein Auto fahren Sie denn jetzt?

Mein eigenes. Ich habe die Vorlage zurückgezogen, weil ich die Diskussion teilweise als respektlos und dem Amt nicht angemessen empfunden habe. So etwas sollte nicht die erste Ratssitzung überlagern. Dann bezahle ich mein Auto lieber selbst, wie ich es gerade tue. Aber ich werde mich auch bei diesem Thema noch einmal mit allen an einen Tisch sitzen, um eine vernünftige Lösung herbeizuführen.

Haben Sie ein Credo für Ihre Arbeit als Bürgermeister?

Ich sehe das Rathaus grundsätzlich als einen Dienstleistungsbetrieb. Jeder, der eine Frage hat, soll hier auch eine Antwort bekommen. Ich kann zwar nicht jeden Wunsch erfüllen, ich kann aber jeden ernst nehmen und mich kümmern. Das ist mein Anspruch.

Das ist Tim Mithöfer Tim Mithöfer (CDU) ist 47 Jahre alt und lebt mit seinen beiden vierjährigen Zwillingstöchtern und seiner Frau in Kirchhorst-Stelle. Am 26. September setzte sich der Unternehmer in der Stichwahl knapp mit 51,92 Prozent der Stimmen gegen Philipp Neessen (SPD) durch und konnte somit am 1. November seinen Dienst als neuer Gemeindebürgermeister von Isernhagen antreten. Mithöfer folgte auf Arpad Bogya (CDU), der nach 27 Jahren als Verwaltungschef in den Ruhestand wechselte. Seit 2019 war Mithöfer Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands, hatte aber nie ein Mandat im Rat der Gemeinde.

Von Carina Bahl