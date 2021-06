Isernhagen

Unter dem Motto „Was bewegt Isernhagen?“ möchte Gretha Burchard, Bürgermeisterkandidaten der Grünen, in den nächsten Wochen die sieben Ortsteile der Gemeinde Isernhagen besuchen. Gemeinsam mit den Kandidaten und Kandidatinnen der Grünen für den Rat und die Ortsräte will sie sich die Dörfer anschauen und mit den Vereinen wie auch Menschen vor Ort ins Gespräch über Herausforderungen und Chancen in den nächsten Jahren kommen. Burchard wird mit dem Fahrrad unterwegs sein.

Los geht es am nächsten Sonntag, 27. Juni, um 11 Uhr in Isernhagen F.B. Wer dabei sein möchte, kann sich bei Burchard unter Telefon (01573) 7852374 oder per E-Mail an zukunft@gretha-burchard.de melden. Weitere Termine finden Interessierte online auf www.gretha-burchard.de.

Von Carina Bahl