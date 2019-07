Isernhagen

Die Ohren stehen aufrecht, der Blick ist nach vorn gerichtet und die Mähne etwas zottelig – nur wiehern kann das Tier nicht. Denn der Pferdekopf ist eines von zehn Designerstücken aus Teakholz, die das Unternehmen vm-creativ GmbH zugunsten der Bürgerstiftung Isernhagen vertreibt. Bei einem Verkaufspreis von 398 Euro fließen pro verkauftem Pferdekopf 150 Euro als Spendenerlös direkt in ein soziales Projekt der Bürgerstiftung.

Pferdeköpfe: Teil des Erlöses geht an die Bürgerstiftung

Die handgefertigten Unikate haben alle in etwa das Format von 70 mal 70 Zentimetern und wiegen rund 14 Kilogramm. Die Köpfe sind beidseitig ausgearbeitet und können sowohl im Haus oder der Wohnung als auch dank des haltbaren Materials im Außenbereich als Blickfang dienen.

Wer eines der zehn Unikate erwerben möchte, kann sich per E-Mail an sandra.thurow@buergerstiftung-isernhagen.de an die Stiftung wenden. Zudem besteht die Möglichkeit, sich die Designstücke vorab einmal anzuschauen. Zu finden sind sie in den Räumen der vm-creativ GmbH, Burgwedeler Straße 32c (Ecke Varelheide) in Isernhagen-Süd.

Stiftung sucht weitere Unterstützer

Die Bürgerstiftung wurde 1998 gegründet und setzt sich seitdem in vielen verschiedenen Bereichen für die Isernhagener, ihr Zusammenleben und ihre Umwelt ein. Die Stiftung dient insbesondere auch der Förderung und Unterstützung gemeinnütziger Projekte und Maßnahmen in der Gemeinde, mit denen dort geholfen werden soll, wo Bedürftige und Randgruppen Hilfe benötigen.

Jeder Einwohner ist willkommen, tatkräftig bei Projekten mitzuwirken, zu spenden oder das Stiftungsvermögen durch eine Zustiftung zu vergrößern. Weitere Informationen gibt es auf www.buergerstiftung-isernhagen.de.

Lesen Sie auch

Kunstschule und Bürgerstiftung kooperieren für Adventsloskalender

Von Lisa Otto