Viele Veranstaltungen müssen aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen oder können nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Die Bürgerstiftung Isernhagen kann bis jetzt dennoch eine positive Bilanz ziehen. „Wir können mit unserer Arbeit gut weitermachen“, sagt Uwe Wagstyl, Vorsitzender der Bürgerstiftung. „Darüber sind wir auch ganz froh.“

Natur- und Umweltprojekte stehen im Fokus

Einen Glücksgriff hat die Stiftung vor allem mit ihrem Schwerpunktthema Umwelt und Natur gelandet. „Es war Fügung, dass wir ein Thema erwischt haben, welches auch unter Corona-Bedingungen gut durchzuführen ist“, sagt Wagstyl. Daher konnten sich in diesem Jahr bereits viele Institutionen über eine finanzielle Unterstützung freuen. Unter anderem erhielt der Naturschutzbund Burgwedel und Isernhagen einen Zuschuss für eine Abluftröhre am Fledermaustunnel und die Kirchengemeinde St. Marien in K.B. für einen Bienenblühstreifen. Zudem finanzierte die Bürgerstiftung sieben Nisthilfen sowie ein Storchennest nahe der Gartenstadt Lohne. „Etwa 19.000 Euro haben wir insgesamt für diese Projekte ausgegeben“, sagt Wagstyl.

Die Projekte kämen bei den Isernhagenern auch gut an. „Viele gucken mittlerweile beim Storchennest vorbei, um zu schauen, ob dort ein Vogel ist“, sagt der Vorsitzende. Und Vorstandsmitglied Oliver Mengershausen ergänzt: „Viele waren durch Corona aber auch zu Hause und haben etwas in ihrem Garten gemacht. Das war für unser Thema auch passend.“

Bürgerstiftung unterstützt viele Projekte

Außer Projekten aus ihrem Schwerpunktthema unterstützt die Bürgerstiftung in diesem Jahr auch wieder viele andere Aktionen. Die zukünftigen Erstklässler können sich unter anderem über einen Gutschein für einen Schwimmkurs freuen, die Senioren in den Altersheimen über Hofkonzerte sowie insgesamt drei Jugendliche über den Bodo-Herwig-Förderpreis in Höhe von je 1000 Euro. „Wir hatten den Preis noch nicht mal ausgeschrieben, als wir die ersten Bewerbungen erhalten haben“, sagt Wagstyl. „Da haben wir schon gemerkt, das der gut ankommt.“

Ob ein Preis für Zivilcourage verliehen wird, steht allerdings noch nicht fest. „Wir müssen gucken, ob es in diesem Jahr überhaupt wen gibt“, sagt Mengershausen. Fest steht hingegen, dass die Stiftung mit Unterstützung der Sparkasse Hannover das Projekt Weihnachten in der Tüte ausweitet. Sowohl die Senioren, welche sonst niemanden mehr haben, aus den Altersheimen als auch vom Ambulanten Pflegedienst können sich in diesem Jahr auf eine Überraschung freuen. „Man sieht dadurch, dass wir als Stiftung aktiv weiter arbeiten konnten“, sagt Mengershausen.

Vorstand einstimmig wiedergewählt

Dass eine Unterstützung überhaupt möglich ist, verdankt die Stiftung vor allem ihren Rücklagen. „Wir haben auch Ausfälle“, sagt Wagstyl. Als Einnahmequelle fehle unter anderem die Oldtimerausfahrt, und auch das alljährliche Golfturnier kann nicht in der gewohnten Form stattfinden. Nicht wie gewohnt liefen auch die Sitzungen der Stiftung. „Wir haben alle nach draußen verlegt“, sagt Wagstyl. Unter freiem Himmel wählte der Stiftungsrat daher den Vorstand neu. Das Ergebnis war einstimmig: Uwe Wagstyl, Oliver Mengershausen, Thomas Pfleiderer und Jürgen Heger bleiben weiter im Amt.

Von Lisa Höfel