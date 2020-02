Altwarmbüchen

Gleich zwei Preise für couragiertes Verhalten: Nach der mutigen Rettung eines 16-jährigen Jungen aus dem Altwarmbüchener See ist Anna Mook aus Hannover-Döhren von der Bürgerstiftung Isernhagen in Kooperation mit dem Präventionsrat und dem A2-Center mit dem Zivilcourage-Preis ausgezeichnet worden. Die gleiche Ehrung ging an die Freiwillige Feuerwehr Isernhagen, die etwa nach Unfällen besonders belastende Situationen meistert.

Bürgerstiftung verleiht zweimal den Zivilcourage-Preis

Oliver Mengershausen vom Vorstand der Bürgerstiftung und A2-Center-Manager Christian Krause übergaben die Preise am Dienstagnachmittag im Einkaufszentrum an Anna Mook sowie Gemeindebrandmeister Marc Perl, seinen Stellvertreter Oliver Behnsen sowie an Gemeindejugendfeuerwehrwartin Meike Berkelmann. „Sie schauen hin und gucken nicht weg“, lobte Mengershausen die Preisträger.

Man habe im Vorfeld etliche Vorschläge für würdige Preisträger erhalten, verriet Mengershausen. Nach gründlicher Abwägung hätten sich die Stiftung, der Präventionsrat und das A2-Centermanagement schließlich für die Döhrenerin entschieden, die bei ihrer Rettung eines Jugendlichen aus dem Altwarmbüchener See instiktiv schnelle Hilfe geleistet habe – und auf sich allein gestellt couragiert gehandelt habe, sagte Mengershausen in seiner kurzen Laudatio.

Ebenfalls den Zivilcourage-Preis erhielt die Freiwillige Feuerwehr Isernhagen. Die Preisgeber wollen damit das Ehrenamt der Feuerwehr hervorheben. Wenn nachts um 3 Uhr der Pieper die Aktiven aus dem Schlaf reiße, dann sei das ebenso wenig ein Vergnügen wie das, was die Einsatzkräfte bei einem Unfall erwarte, begründete Mengershausen die Wahl.

Lebensretterin: „Nichts zu tun ist das Schlimmste“

„Nichts zu tun ist für mich das Schlimmste“, sagte Anne Mook. Die 32-Jährige hatte Anfang Juli 2019 einen 16-Jährigen aus dem Altwarmbüchener See gerettet. Der Jugendliche war beim Baden plötzlich untergegangen, sie selbst hatte mit Rufen andere auf die Notsituation aufmerksam gemacht. Zwei weitere Helfer waren herbeigeeilt, um den jungen Mann und einen weiteren Jugendlichen mit an Land zu ziehen.

Mook ist eine gute Schwimmerin. Mit Adleraugen beobachte sie stets das Treiben auf dem Wasser, auch an jenem Juli-Tag am Altwarmbüchener See, verriet sie. „Wenn etwas Ungewöhnliches passiert, sprinte ich ohne nachzudenken los“, sagte die 32-Jährige, die einen Rettungsschwimmerkurs absolviert hat und auch in Erster Hilfe firm ist.

Die Hannoveranerin hatte noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte am Strand mit der Reanimation des 16-Jährigen begonnen. Ihr couragierter Einsatz war letztlich aber nicht belohnt worden: Der Jugendliche, den sie noch wiederbelebt hatte, war tags darauf im Krankenhaus gestorben. Das sei ein Schock gewesen, sagte sie.

Isernhagener Feuerwehr hilft auch am Limit

Ebenfalls Träger des neuen Zivilcourage-Preises nennen kann sich die Isernhagener Feuerwehr. „Auch wenn die Feuerwehrleute im Einsatz am Limit sind, gelingt es ihnen immer zu helfen“, lobte Mengershausen in seiner Laudatio. „Die alltäglichen Situationen erfordern mehr, als geübt werden kann“, sagte Mengershausen – und das sei genau das, was mit dem Preis ausgezeichnet werden soll.

Gemeindebrandmeister Marc Perl erklärte das Selbstverständnis der Freiwilligen Feuerwehr: „Wir sind zum Schutz der Bürger da, die in Not geraten sind.“ Die Kinder- und Jugendfeuerwehren seien dabei Standbeine, auf die die Feuerwehr aufbauen könne. Das Preisgeld von 500 Euro kommt den Kinderfeuerwehren zugute. „Vermutlich investieren wir es in Fahrten“, sagte Gemeindejugendfeuerwehrwartin Meike Berkelmann.

Der neue Preis für Zivilcourage steht unter dem Motto „Isernhagen aktiv“ und soll laut Mengershausen und A2-Center-Manager Christian Krause künftig jedes Jahr ausgelobt werden. „Allerdings steht noch nicht fest, ob wir in den nächsten Jahren jeweils nur eine Person oder mehrere für ihr mutiges Engagement auszeichnen“, sagte Krause.

