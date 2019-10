Isernhagen

Die Bürgerstiftung Isernhagen möchte in diesem Jahr erstmals einen Preis für geleistete Zivilcourage in und für Isernhagen vergeben – den Preis Isernhagen aktiv. Dafür erbittet sie Vorschläge aus der Bevölkerung.

Zivilcourage : Weder leicht noch selbstverständlich

Zivilcourage ist in vielfältiger Art und Weise gefordert: in Alltagssituationen, die plötzlich auftreten und ein sofortiges Handeln erfordern, aber auch bei wiederkehrenden Problemen, die einer möglichst dauerhaften Lösung bedürfen. „Hier die richtige Hilfe zu geben, ist weder leicht noch selbstverständlich“, so Oliver Mengershausen vom Vorstand der Bürgerstiftung. Nicht zuletzt die mit der geleisteten Hilfe einhergehenden persönlichen Einschränkungen wie Zeitverlust, aber auch die Angst, sich selbst in Gefahr zu bringen oder etwas Falsches zu tun, ließen mitunter eine notwendige Zivilcourage vermissen. „Dennoch gibt es immer wieder Menschen, die Zivilcourage zeigen, wenn sie erforderlich ist. Dieses beispielhafte Handeln möchte die Bürgerstiftung gern öffentlich würdigen“, so Mengershausen.

Bürgerstiftung bittet um Vorschläge

In Zusammenarbeit mit dem Präventionsrat Isernhagen und mit Unterstützung des A2-Centers ruft die Stiftung daher die Bürger in Isernhagen auf, Menschen oder Einrichtungen zu nennen, die in oder für Isernhagen in diesem oder im vergangenen Jahr Zivilcourage gezeigt haben und damit in vorbildlicher Weise helfen konnten.

Die Meldungen sollten per E-Mail an info@buergerstiftung-isernhagen.de gehen. Alle Einsendungen werden von einem Fachgremium bewertet. Die ausgewählten Preisträger werden noch in diesem Jahr öffentlich geehrt und erhalten einen dotierten Preis. Einsendeschluss für die Vorschläge ist Sonntag, 10. November.

