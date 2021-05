Neuwarmbüchen/Hannover

Große Ehre für Anselm Bisgwa (63): der Isernhagener hat am Freitagmittag, 28. Mai, von der stellvertretenden Regionspräsidentin Petra Rudszuck (SPD) in Hannover das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen – für sein außergewöhnliches Engagement in den vergangenen Jahrzehnten beim FC Neuwarmbüchen.

Mehr als 30 Jahre hat sich Anselm Bisgwa wie kaum ein anderer im Freizeitsport engagiert. Anfang der Achtzigerjahre trat er dem Fußballclub Neuwarmbüchen (FCN) bei. In der Handballsparte ließ er sich zum Schiedsrichter ausbilden und pfiff in der Folge jahrelang in der Kreisliga. Später wurde er Übungsleiter und Kassenwart für die Fußballjugend und stellvertretender Vereinsvorsitzender, bis er 2004 schließlich zum Vorsitzenden gewählt wurde. Es folgten 15 Jahre, in denen er den Verein mit seinem Einsatz und aus Überzeugung voranbrachte. Seit seinem Ausscheiden aus diesem Amt im Jahr 2019 ist Bisgwa Ehrenvorsitzender des Vereins.

Komplett unerwartete Ehrung

„Ich war sehr überrascht davon und freue mich natürlich über diese riesige Ehre“, sagt Bisgwa zur Auszeichnung. Schon im März hatte er die Nachricht aus der Niedersächsischen Staatskanzlei bekommen. Ein wenig erschrocken sei er gewesen, als er die Mitteilung im Briefkasten fand. „Ich fragte mich, was das wohl sein könnte und was die Staatskanzlei wohl von mir will“, erzählt er. Grund zur Sorge gab es nicht: Beim Lesen wandelte sich die Skepsis schnell in Freude. Dabei müsste Bisgwa doch schon routiniert beim Thema Auszeichnung sein. Der Verdienstorden ist keineswegs seine erste Auszeichnung. 2019 erhielt er beispielsweise die Goldene Ehrennadel des Landessportbundes Niedersachsen und die Silberne Ehrennadel der Gemeinde Isernhagen.

Breit aufgestellt

Und das hat seinen Grund: Bisgwa hat den Verein in seiner Amtszeit in vielerlei Hinsicht vorangebracht. Viele Jahre habe er sein Privatleben für den Verein hinten angestellt, erzählt er. Neue Umkleidekabinen und das Klubhaus entstanden ebenso wie eine neue Laufbahn und zwei Beachvolleyballfelder. Die Petanque-Anlage wurde auf zwölf Bahnen erweitert, der Fußballplatz mit einer Beregnungsanlage ausgestattet. 

Auf viele Dinge blickt er mit Stolz zurück. 13.000 Euro Spenden habe er etwa für die Beregnungsanlage gesammelt, dafür unzählige Briefe an Unternehmen versendet und jeden angesprochen, den er kannte. „Das ist ein Riesenerfolg“, sagt er.

Seit Anselm Bisgwas Abschied hat Dirk Walter (rechts) das Amt des Vorsitzenden inne. Quelle: Sandra Köhler

Und auch jetzt als Ehrenvorsitzender bietet er weiterhin seine Hilfe an und packt an, wenn er gebraucht wird. „Ich kümmere mich um das Projekt Flutlichtanlage auf dem Fußballplatz und habe da dem Vorstand die Arbeit abgenommen“, sagt er. „Der Verein liegt mir eben am Herzen.“

Deswegen wünscht er sich, dass sich auch die nächste Generation ehrenamtlich im Verein engagiert und ihr Knowhow einbringt. Denn einige seiner Vorstandskollegen möchten wie er langsam von ihren Ämter zurücktreten. Andere Ämter wie Kassenwart und Schriftwart sind momentan sogar unbesetzt. „Ich würde mir wünschen, dass sich auch jüngere Leute finden, damit man auch in der Digitalisierung des Vereins weiter vorangeht.“

Zusammenhalt im Verein ist groß

Er weiß, wie zeitaufwendig es sein kann, sich in ein Amt wählen zu lassen. Aber dafür bekäme man auch einiges zurück. Denn die Gemeinschaft und der Zusammenhalt im Verein sei groß. „Wenn man eine Idee hat, konnte ich immer mit den anderen rechnen. Das war toll“, erinnert er sich.

Das gemeinsame Anpacken sei der Grund, warum er sich so viele Jahre engagiert habe. „Mein Naturell ist es, für das Dorf etwas zu tun. Das war mir immer wichtig“, sagt er. Aber warum hat er sich nicht in der Kommunalpolitik eingebracht? Darauf hat er eine klare Antwort: „Ich wollte lieber etwas bewegen und anpacken.“ In der Politik würde manchmal mehr geredet als tatsächlich etwas verändert, meint er.

Von Inga Schönfeldt