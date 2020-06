Altwambüchen

Entwarnung in Altwarmbüchen: Nach der Covid-19-Infektion eines Kindes in der Kindertagesstätte Helleweg scheint es zu keiner weiteren Ausbreitung mit dem Coronavirus innerhalb der Einrichtung gekommen zu sein. Das hat Knud Hendricks, Spartenleiter beim Kita-Betreiber Arbeiterwohlfahrt und dort für die Jugendhilfe und Kitas zuständig, bestätigt. Alle nach Bekanntwerden der Infektion des Kindes durchgeführt Tests ergaben negative Untersuchungsbefunde. In keinem Fall konnte eine Covid-19-Infektion nachgewiesen werden. „Es steht lediglich noch das Ergebnis des Tests einer Betreuerin aus. Ansonsten liegen uns mittlerweile alle Befunde vor“, erklärt Hendricks auf Nachfrage dieser Zeitung.

Schule bestätigt Covid 19-Fall

Derweil wurde eine weitere Covid-19-Infektion eines Kindes in Isernhagen bekannt. Das befindet sich jedoch bereits seit mehr als einer Woche in häuslicher Quarantäne. Entwarnung gibt das zuständige Gesundheitsamt der Region für die Mitschüler des Kindes: „Für andere Gruppen oder Klassen besteht keine Gefahr“, stellt die Behörde mit Blick auf die getroffenen Hygiene- und Organisationsmaßnahmen fest. So hat auch Schulleiter Christian Helmer es in einen Brief an die Elternvertreter seiner Schule mitgeteilt. Und das scheint sich zu bestätigen: Bis Montagmittag war ihm „kein weiterer Infektionsfall an seiner Schule bekannt“.

Keine neuen Infektionen in Isernhagen

Und auch für Isernhagen insgesamt gibt es erfreuliche Nachrichten. „Über das Wochenende ist kein weiterer Fall von Covid 19 in der Gemeinde bekannt geworden“, sagt Christoph Borschel, Pressesprecher bei der Region Hannover. Im Gegenteil: „Eine erkrankte Person ist in der Zwischenzeit wieder gesundet“, berichtet er. Damit zählt die Behörde für Isernhagen derzeit noch zwölf aktuelle Corona-Fälle nach zuletzt 13 am Freitag, 12. Juni. Seit dem Beginn der Pandemie wurden in der Gemeinde insgesamt 56 Fälle von Covid-19 registriert. Zum Vergleich die Zahlen der Nachbarkommune Burgwedel: Dort ist derzeit noch eine Covid-19-Infektion bekannt. Insgesamt gab es dort 43 Fälle.

Von Thomas Oberdorfer