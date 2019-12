Altwarmbüchen/Großburgwedel

„Gegen die Kälte“: So lautet das Motto der jährlichen Benefiz-Radtour, mit der der Hannoversche Radsport Club seit 2015 die HAZ-Weihnachtshilfe unterstützt. Dabei treten Freizeitradler in die Pedalen, um im rund 170 Kilometer entfernten Himmelpforten bei Stade Post an den Weihnachtsmann zu überbringen und so Geldspenden für Bedürftige zu sammeln. Mit dabei waren in diesem Jahr auch zwei Mitglieder des Radtourenclubs (RTC) Altwarmbüchen. 1500 Euro an Spenden kamen zusammen.

„Wir durften leider nicht so schnell fahren, wie wir wollten“, bedauert Gerald Thomsen aus Altwarmbüchen. Gern hätte der 78-Jährige ein höheres Tempo angeschlagen. Aber wer in der Gruppe fährt, muss halt Rücksicht auf seine Mitradler nehmen. Lange Radtouren ist Thomsen gewohnt. Genau wie sein RTC-Vereinskollege Jürgen Oberheide aus Großburgwedel fährt er mehrmals im Jahr Strecken von rund 200 Kilometern. Auch bei der 340 Kilometer langen Wattwurm-Tour von Braunlage quer durch Niedersachsen bis Cuxhaven ist er regelmäßig mit dabei. „Im Winter trainieren wir dreimal pro Woche mit Strecken zwischen 70 und 80 Kilometern“, ergänzt Oberheide.

Polizeipräsident gibt Startschuss für Benefiz-Radtour

Die insgesamt 18 Radsportler, die um 8.30 Uhr am Trammplatz in Hannover unter Geleit des Polizeipräsidenten Volker Kluwe gestartet waren, kamen schließlich um kurz vor 17 Uhr in Himmelpforten an. Bei zwei Pausen in Walsrode und in Sittensen tankten sie Energie. Die Temperaturen zwischen 5 und 7 Grad machten den hartgesottenen Radsportlern nichts aus. „Ich habe noch nicht einmal die Regenjacke angezogen“, berichtet Thomsen. „Immer, wenn ich es machen wollte, hörte es wieder auf zu nieseln.“ Nach dem herzlichen Empfang durch den Himmelpfortener Bürgermeister und Wissenschaftsminister Björn Thümler betraten die Radsportler aus Hannover und Umgebung die Festbühne auf dem Marktplatz und erhielten großen Applaus aus dem Publikum.

Im Internet war die Aktion zuvor wochenlang beworben worden. Sportler und andere Interessierte konnten den Spendenbetrag festlegen, den sie beisteuern würden, sollte es die Gruppe bis Himmelpforten schaffen. „Als die Spendensumme von 1450 Euro bekannt gegeben wurde, entschied ich mich, noch 50 Euro drauf zu legen, um den Betrag rund zu machen“, sagt Oberheide. Mit dem Gedanken, 1500 Euro für bedürftige Menschen akquiriert zu haben, fuhren Thomsen und er am Abend zurück nach Hause – diesmal aber im warmen Auto.

Als besonders schön empfand Gerald Thomsen es, die rund 300 Briefe von Kindern an den Weihnachtsmann zu übergeben. Von seiner Großnichte Pia erfuhr er inzwischen, dass der Weihnachtsmann auch schnell geantwortet hat.

HAZ-Weihnachtshilfe: So können Sie helfen Spenden für die HAZ-Weihnachtshilfe sind das ganze Jahr über möglich: Sie können direkt auf das Konto der „Aktion Weihnachtshilfe der HAZ e.V.“ einzahlen. Die IBAN dazu lautet DE 43 2505 0180 0000 5725 00 bei der Sparkasse Hannover. Die Swift-BIC lautet SPKHDE2H. Sie können aber auch online unter www.weihnachtshilfe.de spenden. Alle Spenden sind steuerbegünstigt. Die Bescheinigungen stellt die Stadtverwaltung Hannover aus. Für Spenden bis einschließlich 200 Euro reichen ein Bareinzahlungsbeleg oder eine Buchungsbestätigung mit dem Stichwort „HAZ-Weihnachtshilfe“ als Spendennachweis.

Lesen Sie auch

Von Gabriele Gerner