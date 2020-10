Altwarmbüchen

Der Altwarmbüchener Verein Caspo legt Schritt für Schritt wieder mit Veranstaltungen los – und das coronakonform. Anna Kersten bietet einen Häkel- und Strickkurs an. Die Studentin der Sozialarbeit hat einige Muster etwa für waschbare Spüllappen und Abschminkpads sowie Kuscheltiere parat. Aber auch wer Socken, Pullover oder Schals anfertigen möchte, ist willkommen.

Häkel- und Strickkurs gibt es an zwei Tagen im Monat

Die Teilnehmer können sich auf eine gemütliche Handarbeitsrunde freuen. „In einer Gruppe macht Handarbeit mehr Spaß“, sagt Kersten. Wegen der Pandemie können maximal zehn Personen an dem Projekt teilnehmen. Geplant ist der ein Jahr dauernde Kurs für jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat jeweils von 15 bis 17 Uhr in der Begegnungsstätte Altwarmbüchen, An der Riehe 32.

Material ist kostenlos

Los geht es am Mittwoch, 28. Oktober. Die Teilnahme ist kostenlos, die Materialien werden von Caspo gestellt. Kaffee, Tee und Kekse gibt es gegen einen kleinen Obolus in eine Spendendose für den Verein. Rückfragen und verbindliche Anmeldungen sind unter Telefon (0176) 43601722 oder direkt im Laden 2.HeimArt, An der Riehe 31, möglich.

Der Verein Caspo weist darauf hin, dass die Teilnehmer beim Betreten und Verlassen der Begegnungsstätte eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier