Der Corona-Lockdown gilt bundesweit vorerst bis zum 14. Februar – so lange darf auch das soziale Kaufhaus 2.HeimArt in Altwarmbüchen seine Türen für Besucher nicht öffnen. Der Verein Caspo, der das Geschäft betreibt, hat sich jetzt eine coronakonforme Alternative einfallen lassen – und bietet den Isernhagenern jetzt einen Schaufenstereinkauf an.

Ware steht bereit

Das Konzept ist einfach. Im Schaufenster des Ladens, An der Riehe 31, finden die Kunden zahlreiche Verkaufsgegenstände ausgestellt – von Büchern über Spiele und Spielzeug bis hin zu Deko und Haushaltswaren. Jeder Artikel hat eine Nummer und einen Preis. Wer etwas für sich gefunden hat, kann ein E-Mail an a.winkelmann@caspo-ev.de schicken und bestellen. Die Bestellung ist auch unter Telefon (0511) 543 07 261 möglich. Im Anschluss erhält der Kunde ein Datum und eine Uhrzeit für die Abholung. Diese erfolgt kontaktlos über eine Kiste, in die der Kunde dann auch das Geld für seinen Einkauf legen kann.

Verein muss monatlich 6000 Euro stemmen

Laut Caspo-Chefin Katja Jelinek soll diese Aktion zeigen, dass es auch im Lockdown weitergehen kann. Zudem sind die Einnahmen für den Verein wichtig – 6000 Euro müssen aktuell an weiterlaufenden Kosten jeden Monat bestritten werden.

