Kirchhorst

In der Corona-Krise ist Flexibilität gefordert – auch vom Kirchhorster Chor Cantamus. „Zurzeit sind wir ja alle sehr flexibel, und manchmal sind wir dann eben spontan noch ein bisschen flexibler“, sagte der neue Vorsitzende des Chors, Andreas Rose, als er seine Mitsänger in der vergangenen Woche zur Freiluftprobe begrüßte. Es war das erste Treffen – abseits von Videokonferenzen – seit Beginn der Pandemie.

Ganz einfach ist so eine Freiluftprobe allerdings nicht – pünktlich zum Beginn habe der Regen eingesetzt, berichtete Chorleiter Martin Schulte. Aus der Übungsstunde vor dem Gemeindehaus wurde so ein „romantisches Lieblingsliedersingen unter Bäumen“, wie Rose es nannte.

Probenort hängt vom Wetter ab

Doch selbst wenn es nicht regnet, sei eine Freiluftprobe nicht ideal, sagte Schulte. „Draußen hört man sich nicht richtig“, erklärt er. „Dafür hat man den sozialen Aspekt, wenn man sich trifft.“ Und bei Proben über die Videoplattform Zoom, wie sie der gemischte Chor in den vergangenen Wochen immer wieder abgehalten hat, könnten nicht alle gleichzeitig singen. „Es hat alles Vor- und Nachteile, am besten wäre ein Raum“, sagte der Chorleiter. Doch bis die rund 45 Sänger wieder in einem solchen proben könnten, werde es virtuelle und Freilufttreffen geben – je nach Wetterlage.

Auch die Vorstandswahl des Chores hat anders stattgefunden als sonst: per Briefwahl. „Die Wahl war eigentlich für genau den ersten Dienstag des Lockdown angesetzt“, sagte die ehemalige Vorsitzende Ingrid Teichert. „Umso schöner, dass wir uns nun zur Amtsübergabe alle sehen konnten.“ Neben Andreas Rose bilden Kirsten Ruscher als Stellvertreterin, Stefanie Rose als Kassenwartin sowie Ulrich Herberg und Annika Streuer als Kassenprüfer des Vorstand.

Von Johanna Stein