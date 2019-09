Ein blauer Audi hat am Sonnabend gegen 0.20 Uhr einen parkenden BMW an der Königsberger Straße in Altwarmbüchen touchiert und stark beschädigt. Obwohl er dabei fast die gesamte Fahrerseite demolierte flüchtete der Audi-Fahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei hofft nun auf aufmerksame Zeugen.