Isernhagen H.B

Typisch Anne Drechsel: Gerade noch hatte sie mit einem Glas Sekt auf dem Stuhl inmitten ihrer Chöre gesessen, da sprang sie plötzlich auf: Voller Inbrunst dirigierte sie einige Sekunden lang, trieb die 80 Stimmen an und brachte sie auf den Punkt zum Schweigen.

Zur Galerie Die Überraschung ist geglückt: Mit einem Ständchen auf dem TSV-Sportplatz haben 80 Chorsänger aus Isernhagen ihrer Leiterin Anne Drechsel zum Geburtstag gratuliert.

Die studierte Sängerin war bis Mitte der Neunzigerjahre als Solistin an verschiedenen Opernhäusern Europas zu erleben gewesen. Bei aktuell fünf Chören in Isernhagen schwingt Anne Drechsel mittlerweile regelmäßig den Taktstock. Vielen Kulturbegeisterten sind vor allem ihre prächtigen Großinszenierungen der vergangenen Jahre im Isernhagenhof ein Begriff.

Besonders war die Begebenheit am Mittwochabend in Isernhagen H.B. aber deshalb, weil Anne Drechsel dabei ihr eigenes Geburtstagsständchen zum 70. dirigierte, von dem sie wenige Minuten zuvor noch nichts geahnt hatte. 80 Sänger aus dem Vokal Ensemble, vom Frauenchor Femmes Vocales, dem Isernhagenchor 50 plus sowie dem Kinder- und dem Jugendchor hatten sich hinter dem Rücken ihrer Chorleiterin auf dem TSV-Sportplatz verabredet. Gut, dass die aktuelle Landesverordnung zur Corona-Pandemie wieder Chorproben im Freien zulässt. Und so wurde es ein Geburtstagsständchen zwar auf Abstand, aber mit nicht weniger Herzlichkeit als sonst.

Von Frank Walter